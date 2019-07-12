Study UK Mezun Ödülleri'ne başvurular başladı

'Profesyonel Başarı', 'Girişimcilik' ve 'Sosyal Etki' alanlarında etki yaratan mezunlar, 28 Ekim 2019'a kadar British Council Türkiye web sitesinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Birleşik Krallık'ta dünya standartlarında öğrenim gören?seçkin öğrencilerin aldığı eğitim, yaşamları boyunca onlara birçok avantaj sağlıyor.? Study UK Mezun Ödülleri, Birleşik Krallık yüksek eğitim kurumlarından mezun kişilerin, seçtikleri alanda ulaştıkları başarıları ve Birleşik Krallık'ta gördükleri eğitimin bu başarıyı nasıl etkilediğini göstermek amacıyla düzenleniyor.

British Council'ın, Birleşik Krallık'ın uluslararası mezunlarının dünya çapında fark yaratan başarılarını kutladığı prestijli Study UK Mezun Ödülleri'ne başvurular, Temmuz ayı itibariyle başladı. Birleşik Krallık mezunlarının başarı hikayelerini öne çıkarmayı ve kutlamayı amaçlayan Study UK Mezun Ödülleri, Türkiye'de yaşayan tüm Birleşik Krallık mezunların başvurularına açık. British Council Türkiye web sitesinden ve www.britishcouncil.org.tr/study-uk/alumni-awards-2020 adresinden başvurular kabul ediliyor.

Birleşik Krallık üniversitelerinden mezunların aday olabileceği ve 'Profesyonel Başarı', 'Girişimcilik' ve 'Sosyal Etki' olarak üç kategoriden oluşan yarışmanın başvuruları, 28 Ekim 2019'da sona eriyor. Çevrelerinde Birleşik Krallık'tan mezun tanıdıkları olanlar ise dilerse, bu mezunları 13 Ekim tarihine kadar aday olarak gösterebiliyorlar.

Ödüllere, son 15 yıl içinde Birleşik Krallık'ta yükseköğrenimlerini tamamlamış mezunlar başvurabiliyor. British Council tarafından hayata geçirilen Study UK Mezun Ödülleri, Birleşik Krallık'ta yükseköğrenim deneyimini içinde yaşadığı toplumun, mesleklerinin ve ülkelerinin yararı için kullanan mezunların olağanüstü başarılarını öne çıkarmayı hedefliyor.

Study UK Mezun Ödülleri'nde daha önce finale kalan adaylar ve ödül kazananlar, Birleşik Krallık üniversitelerinde eğitim görürken edindikleri deneyimleri kullanarak çevrelerindeki insanlara, çalıştıkları sektöre veya ülkelerine katkı sağlayan ve kendi alanlarında önde gelen kişiler oldu. Birleşik Krallık'ta aldıkları yükseköğrenimin, mezunların hayatlarına kattığı etkiyi ve kazanımları göstermeyi ve onların başarılarını kutlamayı amaçladığı Mezun Ödülleri, ayrıca mezunların profilini, mezun oldukları üniversitenin ve Birleşik Krallık eğitim sisteminin uluslararası itibarını artırmayı hedefliyor.

Finalistlerin Ocak 2019'da açıklanacağı Study UK Mezun Ödülleri, Şubat ayında gerçekleştirilecek bir törenle sahiplerini bulacak. Kazananlara, uluslararası bilinirliklerini artırma ve profesyonel ağlar ve iş bağlantıları oluşturma fırsatı sunan yarışma, aynı zamanda ödül olarak profesyonel gelişim için eğitim fonu sağlıyor.

Kaynak: Bültenler