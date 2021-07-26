Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021

Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın, Türk üniversitelerini yurtdışında çevrimiçi olarak tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021, 27-29 Temmuz 2021 tarihlerinde Türkiye saatiyle 08. 00 ile 20.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın, Türk üniversitelerini yurtdışında çevrimiçi olarak tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021, 27-29 Temmuz 2021 tarihlerinde Türkiye saatiyle 08. 00 ile 20. 00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olup, Üniversitemiz de Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021'e katılım sağlayacaktır.

Üniversitemiz hakkında bilgi almak isteyen uluslararası aday öğrencilerimizin sanal fuara katılımlarından mutluluk duyacağız.

Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021 hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021'e giriş yapabilmek için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ömer Çelik Mustafa Demir Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Seren Serengil Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Balotelli Serdar Aziz Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 14:17:45. #1.16#

title