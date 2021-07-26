Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın, Türk üniversitelerini yurtdışında çevrimiçi olarak tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021, 27-29 Temmuz 2021 tarihlerinde Türkiye saatiyle 08. 00 ile 20.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın, Türk üniversitelerini yurtdışında çevrimiçi olarak tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021, 27-29 Temmuz 2021 tarihlerinde Türkiye saatiyle 08. 00 ile 20. 00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olup, Üniversitemiz de Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021'e katılım sağlayacaktır.

Üniversitemiz hakkında bilgi almak isteyen uluslararası aday öğrencilerimizin sanal fuara katılımlarından mutluluk duyacağız.

Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021 hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021'e giriş yapabilmek için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre