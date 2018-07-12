Stso, Yüksek İstişare Kurulu Oluşturdu

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, güçlü bir oda meclisinden sonra güçlü bir istişare kurulu oluşturduklarını belirtti.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Eken, yaptığı yazılı açıklamada, alanlarında güçlü ve başarılı olan 22 kişilik kurulun, Sivas'ın gelecek vizyonuna rehberlik edeceğini ifade etti.

Yüksek istişare kurulunun ilk toplantısını gerçekleştirdiğini aktaran Eken, kurulun ortak akılla hareket edip Sivas'ın problemleri hakkında çözüm üretme noktasında önemli bir misyon üstleneceğini vurguladı.

Yüksek istişare kurulunun hayırlı olmasını dileyen, Eken, şunları kaydetti:

"İş dünyamızın çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odalarımızın daha üretken hale getirilmesi amacıyla Yüksek İstişare Kurulu oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu kurulda dile getirilecek görüşler ve öneriler yönetim kurulumuz için yol gösterici nitelikte olacaktır. Burada Sivas için adeta bir beyin fırtınası yapılacaktır. Kurulun çalışmalarının verimli şekilde sürdürüleceğine, buradan çıkacak fikirlerin ve görüşlerin odamızın çalışmaları ile gelecek vizyonuna büyük katkıda bulunacağına inanıyorum.Her ay meclis toplantımızdan önce bu kurul ile toplanarak, alınacak kararlar için yol haritası belirleyeceğiz. Amacımız Sivas'ı ve odamızı daha iyi yerlerle taşımak."

Eken, kurulun odalara kanunla verilen görevler hakkında çalışmalar yaparak, görüş ve öneriler oluşturarak bunları yönetim kuruluna sunacağını aktardı.

Kurulun ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere yönetim kurulu tarafından havale edilen konuları, kurul üyelerinin önerdikleri ve ilgili kuruluşlardan intikal eden konuları değerlendirerek görüş oluşturacağını ve rapor hazırlayacağını aktaran Eken,

"Kurulumuz bölgedeki ticari, sınai ve ekonomik gelişmeleri izleyerek, bu konuda oda organlarını bilgilendirecek, ekonomik, sınai ve ticari kalkınmaya katkı sağlayacak görüşler oluşturacak." ifadesini kullandı.