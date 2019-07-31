STSO yönetiminden Başsavcı Uğurlu'ya ziyaret

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyeleri Uğurlu'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Eken, Uğurlu'ya yeni görevinde başarılar dileyerek Sivas ve Sivas'ın iş dünyası hakkında bilgiler verdi.

Uğurlu ise görev süresince Sivas'ta bulunan bütün STK, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde bulunacağını, tarihte bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış Sivas'ta görev yapacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Eken, Uğurlu'ya "Sultan Şehir Sivas" temalı kente ait el sanatları ile yapılmış çeşitli hediyeler takdim etti.

Hasan Uğurlu göreve başlamasının ardından kendisine "hayırlı olsun" ziyaretlerine gelen protokol üyelerine iade-i ziyarette bulunuyor.

Kaynak: AA