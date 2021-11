Başkan Eken: "Buraya seçilip gelenler, aldığı oyların hakkını verecek"

SİVAS (İHA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken kasım ayı olağan meclis toplantısında, "Buraya seçilip gelenler, aldığı oyların hakkını her türlü verecek" dedi.

Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen STSO Meclis Toplantısında Ekim ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis toplantısına Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve başkan yardımcıları da katılım sağladı. Ekim ayı Yönetim Kurulu faaliyetleri ve çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi veren STSO Başkanı Mustafa Eken, 3 Aralık'ta yapılacak olan 120. Yıl kuruluş etkinliklerine ilişkin detayları paylaştı.

"69 meclis üyemizi bir arada görmek istiyorum"

STSO' nun 120. Yıl kuruluş etkinliklerine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılacağını dile getiren Başkan Eken, "3 Aralık bizim için önemli bir tarih. İnşallah Odamızın 120'nci yılını hep beraber, tüm Sivas'la, iş dünyamızla birlikte kutlayacağız. Odamıza yakışır bir program olması için hepinize görev düşüyor. Madem bu Odanın çatısı altındasınız gerek personeli, gerek meclis üyeleri, gerek kadın girişimcileri, gerek genç girişimcileri gerek üyeler bir araya gelelim. Birliğimizi ve beraberliğimizi herkes gösterelim. Buraya seçilip gelenler aldığı oyların hakkını her türlü verecek. 69 meclis üyemizi ilk defa bir arada görmek istiyorum. 69 kişi inşallah o salonda biz hep beraberiz demenizi istiyorum. Ben bir şey yaptıysam sizinle beraber yaptım, sizin gücünüzle yaptım. İnşallah 3 Aralık'ta TOBB başkanımız geliyor. İstihdam sağlayan firmalarımıza, vergi rekortmeni firmalarımıza ve 40 yıllık üyelerimize ödül vereceğiz. Ardından Antakya Medeniyetler Korosu konseri olacak. Odamıza ve üyelerimize yakışır bir etkinlik düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Gezmedik, tozmadık kapı kapı dolaştık"

İstanbul'da düzenlenen Sivas Günleri programına katıldıklarını ifade eden Başkan Mustafa Eken, "Valimiz, Belediye Başkanımızla beraber İstanbul Yenikapı'da güzel işler yaptık, ziyaretler yaptık. Gezmedik, tozmadık kapı kapı dolaştık. Valimizle, Belediye Başkanımızla sabah 7'den gece 11'e kadar kapı kapı işadamlarını ziyaret ettik, Sivas'ı anlattık. Yatırım yapın artık Sivas'a dedik. Sanayi şehri de olacağız, tarım şehri de olacağız, turizm şehri de olacağız. Yeter ki inanalım, birliğimizi beraberliğimizi sağlayalım. İstanbul'da yaptığım konuşmada 2022 yılında Sivas Günlerini Sivas'ta yapalım teklifinde bulunduk. Biz STSO olarak buna gerekli desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik" dedi.

"Toplumun her kesimini dinliyoruz "

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, iş dünyasıyla sık sık bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bir şehrin sanayisi, esnafı, tüccarı, iş insanı güçlüyse Sivas güçlü olur. Sanayisi, iş alemi huzurluysa şehir huzurlu olur. Belediye başkan adayı olduğumuzda sizlere bir söz vermiştik. Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilen bir belediyecilik anlayışı ortaya koyacağız dedik. Kamu kaynağı kullanarak kamu adına iş yapıyorsak, kamudan gizleyecek, saklayacak bir durumumuzun olmaması gerekiyor ki Allah'a şükürler olsun öyleyiz. Dolayısıyla kamu adına iş yapınca da bunu şeffaf bir şekilde hesap vermekten de çekinmeyen, korkmayan bir anlayışla milletle iç içe olacağız dedik. Milletle birlikte şehre hizmet edeceğiz dedik. Ortak akıl ve istişare ile şehrimize birlikte hizmet ediyoruz. Bugün buraya gelmemizin temel nedeni de katılımcı belediyecilik anlayışı gereği sizlere, sahada olan bu şehrin ekonomisine, ihracatına, istihdamına katkı sağlayan iş insanlarımızın görüşünü almak. 2,5 yılın hesabını vermek, varsa eleştirilerinizi, önerilerinizi dinlemek. Biz, 2,5 yıl boyunca başta Ticaret ve Sanayi Odamız olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımızla, şehrin her katmanıyla ve her kesimiyle bu şehir hakkında görüşü önerisi olan her yaştaki insanı dinliyor, dinlemeye de devam ediyoruz" dedi. - SİVAS