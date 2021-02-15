STSO Meclis Toplantısı yapıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) şubat ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, ocak ayı faaliyetleri ve çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, "Son dönemlerde yaşanan hain saldırılarda şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim, inşallah terör belasını ülkemizden kurtarır." ifadelerini kullandı.

STSO Üye Kimlik ve Avantaj Kart uygulamasının hayata geçtiğini belirten Eken, şunları kaydetti:

"Üyelerimizden ilgi alaka çok, o kartlar için link oluşturduk. Önce o link ile başvuru yapılıyor. Kartları ücretsiz kendilerine veriyoruz. Bir de anlaşma yapıyoruz firmalarla. Buradaki meclis üyesi arkadaşlarımızın çoğu ticaret ile uğraşıyor. Kendi firmaları ile ilgili de odamız ile bir anlaşma yaparlar ise örnek teşkil etmek için indirim yaparlarsa protokol imzalayacağız. Bunları da odamızın sayfasında yayınlayarak üyelerimizi de mesajı ile bilgilendireceğiz. Meclis üyesi arkadaşlarımızdan teklif edenler ve başvuru yapanlar var. İnşallah haftaya bu protokolleri imzalamaya başlıyoruz."

Toplantıya katılan Sivas Valisi Salih Ayhan ise üreticilerle istihdam sağlayan insanlarla bir arada bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Ayhan, "Salgının ekonomi alanına etkisi 2008 krizinden 10 kat daha fazla. 2021 yılında ekonomik anlamda olumlu gelişmeler olacağı söyleniyor. Ülkemizde de bu durumu çok daha iyi oranda göreceğiz. Artan ihracat oranları da bu gelişmeleri göstermektedir. 2023 hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Demirağ OSB Müdürü Mustafa Beştepe de çalışmalarla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer