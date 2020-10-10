STSO Meclis Toplantısı yapıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ekim ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ekim ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, telekonferans yoluyla yapılan toplantıda eylül ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren STSO Başkanı Mustafa Eken, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Victor Matis'in STSO'yu ziyaretinde, ülkesinin Sivas'la ticari işbirliği yapmak istediğini kendisine söylediğini hatırlattı.

Eken, "Maits, Kovid-19'un azaldığı dönemlerde Macaristan'dan bir ekiple ülkemize gelip hem tarihi yerleri gezecek hem de buradaki firmalarımızla bir kümeleşme, bir görüşme yapacak." dedi.

Yüksek Hızlı Trene Sivas'ın hazır olması için çalıştay düzenleyeceklerini de kaydeden Eken, "Çalıştayı, ekim sonu veya kasım ayında yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik saldırılarını da kınayan Eken, Azerbaycan ordusunun Karabağ'ı işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonları desteklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde