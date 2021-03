STSO, Mart ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) Mart ayı Meclis toplantısına katılan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve başkan yardımcıları, meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Mart ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Şubat ayı karar özetlerini okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Şubat ayı Yönetim Kurulu faaliyetleri ve çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi veren Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, 16 Mart 2021 Salı günü yapılacak olan 'Geleceğe Hızlı Yolculuk - Hızlı Tren' konulu çalıştaya ilişkin detayları paylaştı.

Başkan Eken, 2 aylık bir çalışmanın ardından gerçekleştirilecek olan 'Geleceğe Hızlı Yolculuk - Hızlı Tren' konulu çalıştayın Sivas için önemli olduğunu belirterek, "Aşağı yukarı 2 aydır bu programla ilgili ciddi bir çalışma yaptık. Ben bu anlamda emeği geçen Yönetim kurulu üyelerine, meclis üyelerine ve oda personeline teşekkür ediyorum. Hızlı tren geliyor ama Sivas hazır mı? Bizim Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak paydaşlarımızın, otellerimizin, restoranlarımızın, rent a carlarımızın, tarihi yerlerimizin, ilçelerimizin kısaca aklınıza ne geliyorsa bunların hazırlanması açısından bu çalıştay çok önemli. Hazır olmamız için bu çalıştaya 400'e yakın davetli gelecek. Çevre ve hızlı trenin geldiği illerin TSO başkanlarımız, TCDD bünyesindeki üst düzey yetkililer, milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanımız, STK başkanlarımız, meclis üyelerimiz, Meslek Komitelerimiz, gazeteciler ve şehrimizin akil insanları bir araya gelecekler. 250'ye yakın davetli 25 masada üniversitesindeki hocalarımız eşliğinde kafa yoracağız, tartışacağız. Alınan kararlarda inşallah kitapçık olarak ilgili yerlere dağıtılacak. Çalıştayımızın örnek olacağına inanıyorum. Bizden sonra çevre illerde de bu çalıştay yapılacaktır. Bu çalıştay, Sivas için, odamız için önemli" dedi.

Kontrollü normalleşme süreci kapsamında denetim ve ziyaretleri sürdürdüklerini ifade eden başkan Eken, "Geçen hafta ben bizzat kendim ziyaretlere başladım tekrar. Hem üyelerimizi ziyaret ediyoruz hem de pandemi ile ilgili uyarılarımızı yapıyoruz. Esnaflarımız duyarlı rabbim razı olsun hepsinden. Artık dayanacak gücümüz yok, esnafımızın durumu sıkıntılı, hep beraber tedbirlere uyacağız, uyarmaya devam edeceğiz. Bir an önce bu hastalığı en azından indirerek Sivas'ta sarıda devam ettireceğiz. Bunun içinde hepinize görev düşüyor" dedi.

Başkan Eken, 2021 yılında Sivas TSO olarak önemli ve örnek projelere imza atacaklarını belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "2021 yılı Odamızın yeni vizyonu ile Sivas'ta, Türkiye'ye örnek olacak projeleri başlatacağız. Gemerek OSB'ye destek vereceğiz, Şarkışla OSB'ye destek vereceğiz. Demirağ OSB'ye de destek vereceğiz, 1.OSB'ye de destek vereceğiz, veriyoruz da vermeye devam edeceğiz. Biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak adımız nerede geçiyorsa Odamıza düşen sorumluluğu yaptık yapmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu o müjde Demirağ OSB'nin altyapısının tamamlanması ile hayata geçecek ve kararnamesi imzalanacak. Demirağ OSB'nin kararnamesinin imzalanmasıyla gelecek 10-15 bin kişilik istihdam sağlayacak yatırımcılar hazır bekliyor. Demek ki her şey hazır, sadece bir kararname lazım. Bu kararnamenin de Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanacağına inanıyorum. Artık Demirağ demiyoruz Sivas'ın tamamını cazibe merkezi kapsamına alınması istiyoruz. Bunu da hep birlikte isteyeceğiz" dedi.

STSO'nun Bankalar Caddesinde bulunan binasının proje aşamasında olduğunu dile getiren Başkan Eken, yeni binanın eğitim merkezine dönüştürüleceğini ve Türkiye'de örnek bir yer olacağını söyledi. Başkan Eken, "Bankalar Caddesinde bulunan hizmet binamızın yıkımını tamamladık, arsa birleştirmeleri yapıldı. Şuan proje çalışmaları başladı. Biz bu binamızın Dünya'da birkaç ülkede olan ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızın öncülüğünü yaparak şehrimize kazandıracağı bir eğitim merkezi olmasını istiyoruz. Burada girişimcilerimiz için gerek eğitim verilen, gerek kümeleşme yapılan, girişimcilerimizin projelerini sunduğu, onlara destek olabileceğimiz ve melek yatırımcı bulacağımız bir eğitim yuvası yapacağız" dedi.

Başkan Eken'in konuşmasının ardından Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve başkan yardımcıları da meclis toplantısına katılarak çalışmaları hakkında bilgi verdi ve meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.

Başkan Eken, Mart ayı meclis toplantısına Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in konuk olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yönetim kurulumuz ve meclis üyelerimizle birlikte Sivas'ımızı her yönüyle masaya yatıracağız. İmardan kalkınmaya, hızlı trenden sanayi ve ekonomiye kadar memleketimizin gelişimine katkı sağlayacak ne varsa Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'le birlikte istişare ederek görüşlerimizi bildireceğiz. Diğer yandan başkanımızın hizmetlerini dinleyeceğiz. Fikir ve önerilerimizi kendisiyle paylaşacağız. Kendisi hep ortak akıl ve istişare üzerinde duruyor gerçekten de öyle biz kendisini hem milletvekilliği döneminde hem bakan yardımcılığı döneminde hem de Belediye Başkanlığı döneminde istişareye önem veren ben değil biz anlayışıyla hizmet etmeye çalışan birisi olarak tanıdık. Sivas iş dünyamız adına size ekibinize çok teşekkür ediyorum. Her zaman için çalışmalarınızda, yanınızda olduğumuzu da bir kez daha buradan belirtiyorum" dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu şehri birlikte yöneteceğiz demiştik, ortak akıl ve istişare bizim mottomuz demiştik. Bizim yönetim anlayışımız belediyeler şehrin hakimi değil hadimi yani hizmetkarı olarak görüyoruz. Bu noktadan milletimizden aldığımız yetkiyle bize emanet edilen, milletimizin her zaman bizi denetlemesi gerektiğine, yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerin hesap verilebilir ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla yerine getirme gayreti içerisinde olduğumuzu ve milletimizin her zaman gelip hesap sorma hakkının olduğu bilincinde hizmet ediyoruz. Şehrimizin menfaatine olan projeleri ben değil biz anlayışıyla yerine getirme ve her zaman alnımızın akıyla milletimizin karşısına çıkma heyecanındayız. O yüzden bugünden geriye baktığımızda milletimize dokunan her kesimden, hemşehrimizin sesi nefesi olan, ihtiyaçlarına karşılık verebilen bir anlayışla hizmet ediyoruz. Sloganımız şu "Çünkü Biz Gönüller Kazanmaya Geldik." 94 ruhuyla hemşehrilerimizin yanlarında onların hizmetkarı olmaya geldik" şeklinde konuştu.

Soru cevap bölümüyle sona eren toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları Levent Olgun, Ahmet Duman, Bekir Sıtkı Eminoğlu, Kayhan Işık ve Necmettin Yılmaz ile ÖZBELSAN Genel Müdürü Ahmet Kuzu da hazır bulundu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı