STSO'dan Sivas Belediye Başkanı Bilgin'e ziyaret
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STSO'dan Sivas Belediye Başkanı Bilgin'e ziyaret

13.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:30
STSO'dan Sivas Belediye Başkanı Bilgin'e ziyaret

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret ederek Taşhan çevresi, Atatürk ve Bankalar caddelerindeki koruma kararı ile fuar alanının yer tahsisi konusunda istişarede bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret ederek Taşhan çevresi, Atatürk ve Bankalar caddelerindeki koruma kararı ile fuar alanının yer tahsisi konusunda istişarede bulundu.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, Eken, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, yapılması planlanan fuar alanı için düşünülen yerleri inceledi.

Eken ve beraberindekiler daha sonra Bilgin'i makamında ziyaret ederek, üyelerin sorun ve sıkıntılarıyla yakından ilgilendikleri için teşekkür etti.

Ziyarette, Atatürk ve Bankalar caddelerinde bulunan binaların koruma kapsamına alınması nedeniyle yaşanan sıkıntıyı aktaran Eken, "Koruma sınırları ile ilgili üyelerimizin çok büyük sıkıntıları var. Bununla ilgili Anıtlar Kurulumuza dilekçemizi verdik. Bu anlamda belediyemizden ve başkanımızdan özellikle Anıtlar Kurulundaki toplantıda sınırın daraltılmasıyla ilgili bir talebimiz olacak." ifadesini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Bilgin ise STSO'nun kentte faaliyet gösteren tüm sektörlerin bir çatı kuruluşu olduğunu belirtti.

Bilgin, kente fuar alanı kazandırılması için belediye olarak kendilerine düşen görevi yapacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"2021 yılı içerisinde zamanın ruhuna, zamanın beklentilerine uygun bir şekilde sadece belli bir dönem kullanılacak bir alan değil, işlevsel olarak her zaman her alanda şehre hizmet verecek bir eseri birlikte şehre kazandırmaya biz varız. Bu noktada bizim üzerimize düşen ne varsa biz orada hazırız. İnşallah hep birlikte, bizi biz yapan bu şehre değer katacak projeleri hayata geçiririz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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