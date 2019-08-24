STSO'da 15 ayda 1 milyon liralık tasarruf

24.08.2019 18:22

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Mayıs ayı olağan meclis toplantısında konuşan STSO başkanı Mustafa Eken, 15 ayda 1 milyon liralık tasarruf yaptıklarını söyledi.



STSO Meclis Salonunda gerçekleşen toplantı gündem maddelerinin okunmasıyla başladı.



Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Yönetim Kurulu çalışmaları hakkında Meclis Üyelerini bilgilendirdi.



Konuşmasına Silopi'de şehit düşen askerlerimize rahmet dileyerek başlayan Eken, "Milletimizin başı sağ olsun. Kim ülkeye ihanet ediyorsa, kim hainlik ediyorsa, babam olsa mezardan çıksa asılması vaciptir. Vatanı kimse bölemez, böldürtmeyiz, böldürtmeyeceğiz. Her türlü teröre karşıyız" dedi.



Temmuz ve Ağustos ayı faaliyetleri hakkında bilgiler veren Eken, İzmir Torbalı Pancar OSB'de incelemelerde bulunduğunu ifade ederek, "Orada işadamlarına Sivas ve Demirağ OSB hakkında bilgiler verdik. Bir dönüm parsel Bir milyon lira. Bir tane yerleri kalmış. Bizim OSB'de durum nedir? Dönümü 20 bin lira. Demirağ da ise bedava. Yatırımcının işe başlamadan 20 dönüm yer için 20 Milyon lira karı var. 6. teşvik paketine alındığında ise bizde onları misafir edeceğiz. Türkiye çapında çalışıyoruz" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a Sivas heyeti ile yapılan ziyaretin önemine de değinen Eken, "Biz bakanımıza Endüstriyel Sanayi Bölgesine ne zaman alınacağız sorusunu sorduk ve kendisi bize en kısa zamanda Cumhurbaşkanımızın önüne kararname ile gidecek. Altyapısını da yaparak Cumhurbaşkanımız bizlere burayı teslim edecek. 49 yıl arsa bedava 6. bölge teşviklerinin hepsi var her şey çok güzel Allah'ın izniyle."



Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini ifade eden Eken, "Her toplantıda anlatıyorum birlik ve beraberlik önemli diye. Biriz, beraberiz, iriyiz, diriyiz. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek şehrimize ve üyelerimize daha kaliteli ve güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.



Eken 4 Eylül programı hakkında da bilgi vererek, "4 Eylül'de TİM tarafından ihracat rakamları açıklanacak. Bir aksilik olmazsa programımız Kongre binamızda yapılacak. TİM Başkanımız İsmail Gülle ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından rakamlar açıklanacak. Tarım, maliye, ticaret bakanlarımız da 3-4 Eylül'de düzenlenecek olan Ekonomi Forumu programına katılacak. Türkiye'nin en önemli firmalarının CEO'larının geldiği, önemli gazetelerin genel yayın yönetmenlerinin geldiği bir ekonomi forumu yapacağız. Kapanış programına da bir aksilik olmaz ise Cumhurbaşkanımız gelecek" şeklinde konuştu.



Göreve geldikleri 15 aylık dönemde oda bütçesinde önemli tasarruflar yaptıklarına dikkat çeken Eken, "15 aylık süreçte 1 milyon liralık tasarruf yapıldı. Yönetimimiz çalışıyor, muhasebemiz çalışıyor, Meclisimiz çalışıyor. Gelirimizi Yüzde 20 oranında arttırdık. Giderimizi de o oranda azalttık. 7 bin üyenin hakkını korumaya geldik. Korumaya da devam edeceğiz. Yemeyiz yedirtmeyiz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA