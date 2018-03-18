Stso Başkanı Yıldırım, Suşehri'nde Odanın Faaliyetlerini Anlattı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Osman Yıldırım, Suşehri ilçesinde oda üyeleriyle bir araya geldi.



İlçedeki bir tesiste düzenlenen programda konuşan STSO Başkanı Yıldırım, STSO başkanlık seçimlerinin 1 Nisan'da yapılacağını hatırlatarak, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Oda başkanlığını 18 yıldır yürüttüğünü aktaran Yıldırım, "O zaman göreve geldiğimizde bizler bu işi yapamazsak, bu görevi bırakırız dedik. Sağolsun üyelerimiz yapılan tüm seçimlerde bizlere teveccüh gösterdi, başarılı gördüler bizleri seçtiler. Tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Her platformda Sivas'ı marka yapmak için çalıştıklarını söyleyen Yıldırım, "Sivası'mızın köftesini markalaştırdık, tescili alındı. Bununla birlikte gerek turşusu, katmeri ve buna benzer Sivas'a özgü yiyeceklerinin de patent başvuruları yapıldı. Kısa sürede onlarında patentini alacağız. Tabiki Suşehri ilçemizin de kuru fasulyesini unutmamak gerekiyor. Kuru fasulye patenti için de başvuruyu en kısa sürede yapacağımızın müjdesini veriyorum." şeklinde konuştu.

Suşehri'nin bölge açısından önemli bir konjonktüre sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"İlçenin şu anda en önemli çalışması organize sanayi açılmasıyla ilgili. Bilindiği gibi Sivas'ın iki ilçesine organize sanayi açıldı, organize sanayiyle ilgili bakanlığımız genel boyuta bakıyor. Bu iki ilçemiz de bu konuda sıkıntılı ama umuyoruz ki Suşehri inşallah bu konuda başarı sağlayacaktır. Bizler de üzerimize düşen görevi her zaman yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim."

FETÖ/PDY operasyonlarına da değinen Yıldırım, oda olarak bu yapıyla sürekli mücadele ettiklerini dile getirdi.

Programa, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata, Suşehri Sanayici ve İş Adamları Dernek Başkanı İlyas Koçali, Sivas Ticaret Odası İlçe Yetkilisi Göksal Çakırtaş, Sivas Ticaret Borsası İlçe Yetkilisi Coşkun Şahin ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.