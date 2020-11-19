STSO Başkanı Eken, TOBB Ekonomi Şurası'nda İç Anadolu Bölgesi'nin sorunlarını iletti
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STSO Başkanı Eken, TOBB Ekonomi Şurası'nda İç Anadolu Bölgesi'nin sorunlarını iletti

19.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 19.11.2020 15:00
STSO Başkanı Eken, TOBB Ekonomi Şurası'nda İç Anadolu Bölgesi'nin sorunlarını iletti

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen ekonomi şurasında, Sivas ve 13 ilin yer aldığı İç Anadolu Bölgesi'nin sorun ve sıkıntılarını aktardı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen ekonomi şurasında, Sivas ve 13 ilin yer aldığı İç Anadolu Bölgesi'nin sorun ve sıkıntılarını aktardı.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, Eken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla telekonferans üzerinden gerçekleştirilen TOBB Ekonomi Şurası'da, bölgedeki 13 il, 63 oda/borsa tarafından hazırlanan 16 maddelik talep listesini iletti.

Eken'in, Sivas'taki Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin teşvik kararnamesinin imzalanması ve altyapı ödeneğinin tamamının gönderilmesi yönündeki talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olumlu karşıladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a talimat vererek, ödeneğin gönderilmesini ve altyapı çalışmasının en kısa sürede tamamlanmasını istediği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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