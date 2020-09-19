STSO Başkanı Eken: Sivas'ta işsizliği önlemek için Demirağ OSB'ye teşvik verilmeli
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STSO Başkanı Eken: Sivas'ta işsizliği önlemek için Demirağ OSB'ye teşvik verilmeli

SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, işsizliğin azaltılmasına katkı sağlayacağına inandıkları yeni kurulan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin teşvik kapsamına alınmasıyla ilgili kararnamenin imzalanmasını beklediklerini söyledi.

STSO Başkanı Eken: Sivas'ta işsizliği önlemek için Demirağ OSB'ye teşvik verilmeli
19.09.2020 13:02 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:07

SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, işsizliğin azaltılmasına katkı sağlayacağına inandıkları yeni kurulan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin teşvik kapsamına alınmasıyla ilgili kararnamenin imzalanmasını beklediklerini söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, videokonferansla TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey toplantısına katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Konsey üyelerinin katıldığı toplantıda beklenti ve taleplerini aktaran STSO Başkanı Mustafa Eken, Sivas'ın en önemli beklentisinin teşvik kararnamesi olduğunun altını çizdi.

Başkan Eken, "Cumhurbaşkanından talep ettiğimiz Sivas'ın teşvik kapsamındaki yerinin değişmesiyle alakalı mücadelemizin sonunda iki yıl önceki Sivas mitinginde Sayın Cumhurbaşkanımız, Demirağ Organize Sanayi'nin en özel teşvik kapsamına alınacağı müjdesini Sivas halkıyla paylaşmıştık. Cumhurbaşkanımızın sözünü verip de bugüne kadar gerçekleşmediği bir şey yok diyoruz.  Biz konuyu, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a da ilettik. Kararnamenin imzalanmasını bekliyoruz" dedi.'İMZALANMASINI BEKLİYORUZ'Başkan Eken, "Sivas'ta işsizliği bitirmek için Demirağ Organizenin özel teşvik kapsamına alınması olmazsa olmazımızdır. Cumhurbaşkanımız bu sözü vermiş, kendisi bunu müjdelemiş, bunun artık kararnameye götürüp imzalanması lazım ki bizde Demirağ Organize Sanayiye gelen yatırımcılarımızın yerlerini tespit edelim. Şehrin valisi, belediye başkanı hep beraber, birlik içerisinde. Bir an önce Cumhurbaşkanımızla görüşüp bu kararnamenin imzalanması lazım. Bu teşviki Cumhurbaşkanımıza hatırlatarak, ki biz ekstra bir şey istemiyoruz, farklı bir şeyde istemiyoruz, yeni bir şey de istemiyoruz. Cumhurbaşkanımızın verdiği müjdenin gerçekleşmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Eraydın Aytekin
Eraydın Aytekin
DHA Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 13:13:29. #1.14#
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