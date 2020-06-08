STSO Başkanı Eken lokanta ve kafe işletmecilerine hijyen seti dağıttı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerine başlayan lokanta ve kafeleri ziyaret ederek işletmecilere hijyen seti hediye etti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerine başlayan lokanta ve kafeleri ziyaret ederek işletmecilere hijyen seti hediye etti.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, Eken, ziyaret ettiği işletmelerde hijyene dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Belirlenen kurallara uyulması halinde salgının kısa sürede atlatılacağına inandığını belirten Eken, "Kafe ve restoranları ziyarete ederek alınan tedbirleri yerinde inceledik. İşletmelerimize uyarılarda bulunduk. Kurallara uyulmaz ise ceza uygulanacağı gibi toplum sağlığını da tehlikeye atmış olabileceğimizi izah ettik. Ziyaretlerimizde gördük ki tüm işletmelerimiz tedbirlerini almış, hijyene önem veriyor ve 'önce sağlık' diyerek sürecin ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Eken, işletme sahiplerinin iş yerlerinin kapanış saatlerinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili talebi bulunduğunu belirtti.

STSO olarak yaşanan süreçte üyelerinin yanında olmaya çalıştıklarını da vurgulayan Eken, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin sorun ve sıkıntılarının ilgili kurumlarımıza iletilmesi, maske dezenfektan temini, kredilerde yaşadıkları sorunlar gibi her konuda yanlarında olduğumuzu gösterdik. İl Pandemi Kurulundan gelen tüm talepleri valimize ve kurumlarımıza ilettik, takibini yaptık. Tüm üyelerimizin yanındayız. 1 Haziran'da açılan işletmelerimize hayırlı bol kazançlar diliyorum, ne sıkıntıları olursa odamızın hizmetlerinde olduğunu bilsinler."

Kaynak: AA