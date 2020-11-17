STSO Başkanı Eken, "Ekonomi Şurası" toplantısına katılacak
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STSO Başkanı Eken, "Ekonomi Şurası" toplantısına katılacak

17.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 17.11.2020 14:33
STSO Başkanı Eken,

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen "Ekonomi Şurası"na bölge sözcüsü olarak katılacak.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen "Ekonomi Şurası"na bölge sözcüsü olarak katılacak.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Bölge Sözcüsü seçilen Eken, Sivas ve bölgenin sorunlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan Ekonomi Şurası bu yıl salgın nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Ekonomi Şurası'nda, 365 oda ve borsa başkanları arasından seçilen 7 bölge sözcüsü tarafından sorunlar ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Ekonomi Şurası'nın hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"İnşallah Sivas ve İç Anadolu bölgemizde bulunan illerimizin sorun, sıkıntı ve taleplerini bizzat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceğim. Bu görev için beni seçen oda ve borsa başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Sivas için elzem olan konuları da bizzat Cumhurbaşkanımıza ileteceğim. Şehrimiz ve bölgemiz adına hayırlı sonuçlar almayı temenni ediyor, bizlere bu fırsatı veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve İç Anadolu Bölgemizde bulunan oda ve borsa başkanlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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