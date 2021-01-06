STSO Başkanı Eken'den Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Kalın'a ziyaret
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STSO Başkanı Eken'den Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Kalın'a ziyaret

06.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:13
STSO Başkanı Eken'den Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Kalın'a ziyaret

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Ömer Kalın'ı ziyaret etti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Ömer Kalın'ı ziyaret etti.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, Eken, ziyarette odaya ait eski hizmet binasının yıkımını tamamladıklarını belirtti.

Kalın'a bölgede yaptıkları ziyaretlerde esnafların aktardığı sorunları ileterek, dilekçe veren Eken, "Taşhan çevresi, Atatürk ve Bankalar caddelerinde yapıların koruma kararı gözden geçirilmelidir. Bina yapımı dışında tadilat yapacak olsanız 1 yıl kararın çıkmasını bekliyorsunuz. Bu da esnafımıza maddi manevi zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Eken, bu durumun bölge esnafına önemli mağduriyetler yaşattığına değinerek, "Belirtilen bu sebeplerle bölge esnafı ve mülk sahipleri adına Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak tarihi kent meydanına ait koruma sınırının doğrudan tarihi eserlere cephe olan binalarla sınırlandırılmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eken, Vakıflar İş Hanı alanında inşaat çalışmalarının mart ayında başlayacağını, kısa sürede tamamlanarak esnafların faaliyetlerine devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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