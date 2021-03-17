STSO Başkanı Eken: "Çanakkale Zaferi'nin onurunu ve gururunu yaşıyoruz"

STSO Başkanı Mustafa Eken, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada Çanakkale Zaferi'nin onurunu ve gururunu yaşıyoruz dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada Türk tarihinde önemli zaferlerin yer aldığını belirterek, "Tarihi destanlarla dolu olan milletimizin en önemli zaferlerinden biridir Çanakkale. Canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi; rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Yoksulluk ve sefalet içerisinde düşmana karşı iman dolu yüreklerini siper eden Kahramanlarımızın vatan aşkını tüm dünyaya haykırdığı Çanakkale Zaferinin 106. yıldönümünü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Topyekun milletimizin zaferidir"

Başkan Eken, Çanakkale Zaferinin topyekun milletimizin zaferi olduğunu belirterek, " 'Çanakkale geçilmez' diyerek Türk Milletinin kaderini ve dünya tarihinin seyrini değiştiren, vatan, bayrak, istiklal ve hürriyet kavramlarına yeni bir mana yükleyen Şerefli Türk Ordusu, bu değerleri uğruna yapabileceklerini tüm dünyaya göstermiştir. Bu Kutlu Zafer, 'Taarruzu değil, ölmeyi' emrediyorum diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan ve milletin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden 200 bini aşkın şehidimizin, on binlerce gazimizin ve kısacası topyekun milletimizin zaferidir. Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu aziz toprakları kalıcı vatan yapmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı