STSO Başkanı Eken, 24. Komite temsilcileriyle buluştu
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STSO Başkanı Eken, 24. Komite temsilcileriyle buluştu

30.11.2020 09:57 | Son Güncelleme: 30.11.2020 09:57
STSO Başkanı Eken, 24. Komite temsilcileriyle buluştu

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, salgın sürecinden etkilenen komitelerin temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, salgın sürecinden etkilenen komitelerin temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

STSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eken, bu kapsamda 24. Komite (Seyahat acenteleri, taşımacılık – servis) temsilcileriyle bir araya gelerek talepleri dinledi.

Sivas TSO Ahmet Emmioğlu Salonu'nda düzenlenen toplantıya meclis üyeleri, komite sektör temsilcileri ve Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Yasin Aslan katıldı.

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Salgın sürecinde sektör temsilcileriyle bir araya gelerek talepleri dinlediklerini belirten Eken, şunları kaydetti:

"Bu süreçte her sektörde olduğu gibi yolcu taşımacılığı, yük taşımacılığı, servis taşımacılığı, otobüs taşımacılığı gibi hizmet veren 24. Komite üyelerimiz de sıkıntı yaşıyor. Devletimizden Allah razı olsun, bununla ilgili ciddi çalışmalar yapıyor, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kredi paketleri, kısa çalışma ödeneklerinin devamı, SSK-vergi borcu ertelemelerini bizzat geçen haftalarda Cumhurbaşkanımıza bire bir iletme imkanı bulmuştum. Bugün de bu toplantımızda arkadaşlarımızın, sektörlerin sıkıntılarını not alacağız. Gerek Valilimize gerek Belediyemize gerek Bakanlığımıza gerekse diğer kurumlarımıza bunları bildireceğiz."

Her sektörün ve her üyenin kendileri için önemli olduğunun altını çizen Eken, otogardaki esnafların kira desteği konusunda beklentisi olduğunu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, belediye ve ilgili yerlerle bu konuda görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Yasin Aslan da salgın sürecinde üniversitelerin kapalı olması nedeniyle otobüslerin toplanma merkezinin Yenişehir'e alınmasının maliyet açısından daha avantajlı olacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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