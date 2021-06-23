STSO arşivini dijitale dönüştürmek için çalışma başlattı
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STSO arşivini dijitale dönüştürmek için çalışma başlattı

STSO arşivini dijitale dönüştürmek için çalışma başlattı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) arşivlerini dijitale dönüştürmek için çalışma başlattı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) arşivlerini dijitale dönüştürmek için çalışma başlattı.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, odaya kayıtlı üyelerin dosyaları ve arşivde bulunan belgeler bilgisayar ortamına aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STSO Başkanı Mustafa Eken, e-dijital arşiv uygulamasına geçtiklerini belirterek, üyelere daha hızlı hizmet vermeyi hedeflediklerini aktardı.

Eken, 2015-2020 yıllarındaki dosyaların taramasının tamamlandığını, 2 aylık süreçte yaklaşık 250 bin dosyanın dijitale aktarıldığını anlatarak, "Arşivimizde bulunan tüm belgeleri dijital ortama taşıyacağımız için birkaç ay daha çalışmalarımız devam edecek. Tüm üyelerimizin belgelerini e-arşive aktarma işlemini tamamlayacağız ve sistemimize kaydetmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Dijital arşivin ekonomik olduğunu ve zaman açısından tasarruf sağladığını belirten Eken, işlemlerin daha hızlı şekilde yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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