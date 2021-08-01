STSO, 13'üncü Meslek Komitesi ile İstişare Toplantısı Düzenledi
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STSO, 13'üncü Meslek Komitesi ile İstişare Toplantısı Düzenledi

STSO, 13'üncü Meslek Komitesi ile İstişare Toplantısı Düzenledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 13'üncü Meslek Komitesi Konfeksiyon üyeleri tarafından İstişare Toplantısı düzenlendiSivas TSO Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen toplantıya Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, yönetim ve meclis üyeleri ile komite üyeleri katıldı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 13'üncü Meslek Komitesi Konfeksiyon üyeleri tarafından İstişare Toplantısı düzenlendi

Sivas TSO Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen toplantıya Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, yönetim ve meclis üyeleri ile komite üyeleri katıldı. Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "Yüksek Hızlı Tren Sivas'a geliyor. Testler başladı. Bizde, hızlı tren geliyor ama Sivas buna hazır mı diyerek arkadaşlarımızla bir araya geldik ve Yüksek Hızlı Trenle alakalı bir çalıştay gerçekleştirilmesi kararını aldık. Tüm paydaşlarımızın içerisinde yer aldığı 22 masada 250 kişinin bir araya geldiği bir çalıştayı tamamladık. Önemli konuklarla birlikte güzel bir vizyon çalışması olan Çalıştayımızı tamamladık. Kitapçıklarımız basıldı hazır. Pazartesi günü itibariyle inşallah tanıtım lansmanını yapacağız ve ilgili paydaşlarımıza kitapçığı göndermeye başlayacağız. Kitapçıkta ödevlerimiz var. Valiliğimizle, Belediyemizle diğer kurumlarımızla neler yapmamız gerekiyorsa hemen çalışmalara başlayacağız" dedi.

"550 kişinin istihdam edileceği 200 Milyon liralık bir yatırım"

OSB bölgesine yatırımcı çekilmesi gerektiğini belirten Eken, "Birinci OSB'de yerimiz kalmadı. Dün yine 550 kişinin istihdam edileceği 200 Milyon liralık bir yatırım için yer tahsisini yaptık. Yerimiz kalmadı o nedenle Demirağ OSB'ye yönlendiriyoruz. Sizlerden de rica ediyorum çevrenizde Demirağ OSB ile ilgili konuyu güzel anlatalım ve yatırımcıları çekelim buraya. Yatırım yapmayanların yerlerini aldık ve yatırım yapacak olan firmalarımıza tahsis ettik. Valimizle, Belediye Başkanımızla bu tahsisleri gerçekleştirdik. Neden OSB'ler önemli biliyor musunuz? Şehrimizdeki 25 bin işsiz kardeşimize iş vermek için büyük fabrikalar kurmamız lazım. Şuan 15-20 firma ile görüşüyoruz. Demirağ OSB'nin 6'ıncı Bölge Teşvik kapsamına alınması gerekiyor ki yeni fabrikalar kurulsun ve işsizliği bitirelim" şeklinde konuştu.

Başkan Eken'in konuşmalarının ardından üyeler, sorun ve sıkıntılarını iletti. Not alan Başkan Eken çözüm konusunda gerekli görüşmeleri yapacaklarını söyledi. - SİVAS

STSO, 13'üncü Meslek Komitesi ile İstişare Toplantısı Düzenledi
STSO, 13'üncü Meslek Komitesi ile İstişare Toplantısı Düzenledi
STSO, 13'üncü Meslek Komitesi ile İstişare Toplantısı Düzenledi
STSO, 13'üncü Meslek Komitesi ile İstişare Toplantısı Düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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STSO, 13'üncü Meslek Komitesi ile İstişare Toplantısı Düzenledi - Haberler Ekonomi
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