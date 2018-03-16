Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yurt dışı yükseköğretim diplomaları denkliği için yapılan 2018 Seviye Tespit Sınavı'nın (STS) takvimi belirlendi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2018 STS'de tüm mühendislik alanları ile fizyoterapi ve rehabilitasyon, ergoterapi, hukuk, Türkçe/Türk dili ve edebiyatı alanlarında sınav yapılacak.

20 Mayıs'ta gerçekleşecek STS'ye, "sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" internet adresinden, 20-30 Mart tarihlerinde başvuru yapılabilecek.

Sınavın giriş belgeleri ise 14-19 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.

Sınav sonuçlarına 21-27 Haziran'da itiraz edilebilecek, 4 Temmuz'da ise sınav sonuçlarına ilişkin itirazların sonuçları adaylara duyurulacak.