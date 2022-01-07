STS Diş Hekimliği sınav sonucu açıklandı mı? 2021 STS sınav sonucu ne zaman açıklanacak? Diş Hekimliği Sınav sonuç sorgulama ekranı! Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman açıklanacak? 2021 STS açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2021 STS sonuçları neden açıklanmıyor? 2021 STS sonuçları hangi gün açıklanacak? 2021 STS sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı sizlerle...

2021 STS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 STS Diş Hekimliği sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

ÖSYM tarafından yapılan son duyuru şöyle:

"DUYURU

(27 Ekim 2021)

2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği Sınav Sonuçları Hakkında

03 Ekim 2021 tarihinde uygulanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavlarının (2021-STS Diş Hekimliği) Klinik Tıp Bilimleri Testinde yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması sebebiyle 2021 ÖSYM Sınav Takvim'inde 27 Ekim 2021 olarak duyurulan sonuç açıklama tarihi idari yargı kararı sonrasına ertelenmiştir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"