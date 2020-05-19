STS Bodrum'un temsili seyri beğeni topladı STS Bodrum'un temsili seyri beğeni topladıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı için temsili seyir yapan STS Bodrum Okul Gemisi, gerçekleştirdiği ışık gösterisiyle görsel şölen yaşattı.

STS Bodrum'un temsili seyri beğeni topladı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı için temsili seyir yapan STS Bodrum Okul Gemisi, gerçekleştirdiği ışık gösterisiyle görsel şölen yaşattı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak Milli Mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs 1919'un 101'inci yılını kutlama etkinlikleri kapsamında, Bodrum'da adeta görsel şölen yaşandı. Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılında, Halikarnas İskelesi'nden Bodrum Liman'a temsili seyir yaptı. Marşlar ve kahramanlık türküleriyle seyrine başlayan tekne, Kumbahçe açıklarında düzenlediği ışık gösterisiyle Bodrum'a 19 Mayıs coşkusunu yaşattı.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Belediye birim müdürlerinin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı sembolik yolculuk, sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Yüzlerce vatandaş, evlerinin balkonlarına ve bahçelerine çıkarak hep bir ağızdan tekneden yükselen marşlara eşlik etti. 36 metrelik yelkenlinin, dev Atatürk bayrağı ile Bodrum açıklarında süzülüşü, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

19 Mayıs'ın arifesinde Bodrum Belediyesi'nin organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlik, Kumbahçe sahilinden geçen vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi. Cep telefonlarıyla o anları ölümsüzleştiren vatandaşların coşkusuna, Halikarnas İskelesi ve Bodrum Liman içinde bağlı teknelerden yükselen siren sesleri eşlik etti.

Bodrum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı kutlama etkinlikleri bu sabah, Belediye Meydanındaki Atatürk büstüne çelenk sunumuyla sürdü. Etkinlikler, akşam saatler 19.19'u gösterdiğinde ise, tüm Türkiye ile eşzamanlı olarak Şehir Stadyumu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulacak.

Kaynak: DHA