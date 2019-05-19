Milli mücadelenin 100'üncü yılında, Bodrum'dan Samsun'a kutlu bir yolculuk başlatan STS Bodrum Okul Gemisi Samsun'da gerçekleştirilen görkemli 19 Mayıs kutlamalarında yelken açtı.

100'üncü yılında Ege'den Karadeniz'e yolculuk yapan Cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisi STS, Bodrum bayrağını Atatürk Rallisi'nde dalgalandırdı. Samsun'daki görkemli 100 yıl kutlamalarına katılan STS Bodrum, burada düzenlenen geçit törenine katılarak 19 Mayıs coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanından Samsun'a çıkan yelkenlilerle birlikte yaşadı. Bodrum'dan Samsun'a giden teknelerden biri de Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100.yılında "Sözde değil Özde İzindeyiz Barış Seyri"ne katılan "Tutkum"du.

STS Bodrum Okul Gemisi'nin yolcuları arasında CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban ve Suat Özcan, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Emel Çakaloğlu, Banu Özberk, Mustafa Coşkun ile İYİ Parti'li belediye meclis üyesi Numan Cömert de vardı.

16 Mayıs Perşembe günü İstanbul Poyrazköy balıkçı barınağından yola çıkan STS Bodrum, Kurtuluş Savaşı'nın stratejik noktalarından biri olan İnebolu Limanı'nda kısa bir mola vererek, 18 Mayıs Cumartesi günü akşam saatlerinde Samsun Canik balıkçı barınağı giriş yaptı. 100'üncü yıl kutlamaları için tüm Türkiye'den Samsun'a gelen tekneler ellerinde Türk Bayrakları ile STS'yi "Hoş geldiniz" nidalarıyla selamladı.

Samsun'da, STS Bodrum okul gemisinin de katıldığı törenler, sabah saat 07: 30'da başladı. Deniz ve kara askerleri, Tütün İskelesi'nde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Daha sonra, STS Bodrum'un da içinde bulunduğu Atatürk Rallisi yelkenlileri geçiş yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA