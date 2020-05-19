STS Bodrum gemisinin 19 Mayıs temsili seyrinde görsel şölen MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı için temsili seyir yapan STS Bodrum Okul Gemisi, görsel şölen yaşattı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı için temsili seyir yapan STS Bodrum Okul Gemisi, görsel şölen yaşattı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak Milli Mücadele'yi başlattığı 19 Mayıs 1919'un 101'inci yılını kutlama etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, Halikarnas İskelesi'nden Bodrum Liman'a temsili seyir yaptı. Marşlar ve kahramanlık türküleriyle seyrine başlayan tekne, Kumbahçe açıklarında düzenlediği ışık gösterisiyle, Bodrum'a 19 Mayıs coşkusunu yaşattı.Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve belediye yetkililerinin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı sembolik yolculuk, sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Yüzlerce vatandaş da evlerinin balkonlarına ve bahçelerine çıkarak, tekneden yükselen marşlara eşlik etti. 36 metrelik yelkenlinin, dev Atatürk posteri ile Bodrum açıklarında ilerleyişine, Halikarnas İskelesi ve Bodrum Liman içinde bağlı tekneler, siren çalarak eşlik etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması, Belediye Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çelenk sunumuyla sürdü. Kutlamalar, saat 19.19'u gösterdiğinde, tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak Şehir Stadyumu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulacak.

Kaynak: DHA