STS Bodrum'a görkemli karşılama

ULU önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a gidişinin 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Ege'den Karadeniz'e 100'üncü Yılında Gazi'nin İzinde' yolculuğundan dönen STS Bodrum Okul Gemisi, Bodrum Limanı'na girişi sırasında, coşkuyla karşılandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denizcilik ülküsünü gerçekleştirmek için 18 yıldır engin denizlerde bayrağı dalgalandıran Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, 'Ege'den Karadeniz'e 100'üncü Yılında Gazinin İzinde' sloganıyla geçen 7 Mayıs'ta Samsun'a gitmek üzere denize açıldı.

Yolculuğu boyunca sırasıyla İzmir, Çanakkale ve İstanbul'da mola veren STS Bodrum gemisi, Cumhuriyetin sembolü limanlarda ağırladığı ünlü konuklarıyla adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Samsun'da düzenlenen kutlamalarda yelken açan ve burada Deniz Kuvvetleri tarafından düzenlenen Atatürk Rallisi'ne katılan STS Bodrum Okul Gemisi görevini tamamlayarak, dönüşe geçti.

'BİZ BODRUMLULUAR ATATÜRK'ÜN MİRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ'

Bu sabah Bodrum'a ulaşan STS Okul Gemisi için denizde ve karada karşılama töreni düzenlendi. Kumbahçe sahil boyunca beraberindeki irili ufaklı teknelerle birlikte geçiş yapan STS Bodrum, Bodrum Kalesi önünde toplanan kalabalık bir topluluk tarafından karşılandı. Kentlilerin ellerinde Türk bayrakları ve alkışlarla beklediği STS Bodrum, liman girişinde tekneler tarafından alkışlar ve siren sesleriyle selamlandı. Karşılama törenine, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye başkan yardımcıları Önder Batmaz ve Ummahan Yurt, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum Belediyesi'nin meclis üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Bodrum Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde limana yanaşan STS Bodrum Okul Gemisi'ne çıkan Başkan Aras, mürettebatı tek tek selamlayıp, kutladı. Belediye Başkanı Aras, burada yaptığı konuşmada çok gururlandığını belirterek, milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümünde gerçekleştirilen bu projeyi Atatürk ve Cumhuriyet sevdalılarına armağan ettiklerini söyledi. 19 Mayıs 1919'un Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ve milli mücadeleyi başlattığı gün olduğunu kaydeden Başkan Aras, aynı zamanda milli mücadele destanını anlatan büyük nutkun da başlangıcı olduğunu belirtip, şunları söyledi:

"İşte biz bu ruhla bütün bu arkadaşlarımızla beraber 16 Mayıs'ta İstanbul'dan tıpkı Atatürk'ün Bandırma Vapuru'na bindiği gibi bizim yelkenli okul gemimize binerek Samsun'a hareket ettik. Atatürk'ün 19 Mayıs sabahı Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi'nden Samsun'a çıktık. Bunun manası şuydu, 'Evet, biz Bodrumlular olarak Atatürk'ün mirasına sahip çıkıyoruz. Cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk.'"

'KARADENİZ'İN ADI GİBİ KARA SULARINDAN BODRUM'A AYDINLIK GETİRDİK'

Başkan Aras daha sonra kızı Defne ile birlikte STS Bodrum Okul Gemisi kaptanı Mustafa Cengiz'e çiçek verdi. Kaptan Cengiz, "Karadeniz'in adı gibi kara sularından Bodrum'a aydınlık getirdik" sözleriyle kendilerini karşılamaya gelenleri selamladı. Başkan Aras'ın konuşmaya davet ettiği STS Bodrum'un tasarımcısı Yücel Köyağasıoğlu ise gördüğü manzara karşısında duygulanarak, konuşma yapamadı. Karşılama merasimindeki coşku, Bodrum Yörük Obası Derneği halk oyunları ekibinin gösterileriyle devam etti. Daha sonra kalabalık, STS Bodrum okul gemisine çıkarak, mürettebatla kucaklaştı.



Kaynak: DHA