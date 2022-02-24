Struma faciasında hayatını kaybedenler Sarayburnu'nda anıldı

1942 yılında Struma Faciası'nda hayatını kaybeden 768 kişi, Sarayburnu Limanı'nda anıldı.

İstanbul Valiliği tarafından 1942 yılında Almanya'dan kaçan Yahudilerin içinde bulunduğu "Struma" adlı geminin Karadeniz'de Rus denizaltısı tarafından batırılması sonucunda hayatını kaybeden 103'ü çocuk toplam 768 kişi adına anma töreni düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, Türkiye Yahudileri Hahambaşı Rav İsak Haleva ve Türk Yahudi Toplumu'nun temsilcileri katıldı.

"AMACIMIZ BU ACI OLAYI ANLAMAK"

"SULH, BARIŞ VE HUZUR"