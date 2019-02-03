Stroton'da Hedef Yurtdışına İhracat

Stroton'da hedef yurtdışına ihracat

Stroton Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeli:

"Bu yıl ürettiğimizin en az yüzde 50'si kadar yurtdışına ihraç etmeyi düşünüyoruz"

"Birlikte hareket edip, birlikte bu ülkeyi kalkındıralım"

"Sektörümüz açısından hatırı sayılır derecede konumumuz var"

KAYSERİ - Dekorasyon ve yalıtım ürünleri üreten Stroton Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeli, 2019 hedeflerinde ürünleri ihraç etmek olduğunu belirterek, "3 yıldır kapasitemizin bir kısmını ihracata ayırdık. Bu sene arkadaşlarla yönetimde aldığımız karar en az yüzde 50'si kadar yurt dışına ihraç etmeyi düşünüyoruz. İnşallah bunu da Kayserimizin katma değeri olarak ortaya koyacağız" dedi.

15 yıllık bir şirket olduklarının altını çizen Ömer Karadeli, tesislerinde Türkiye'nin dekorasyon ve yalıtım ürünleri ihtiyacını karşılayacak kadar üretim yaptıklarını söyledi. Bu yıl yönetim olarak alınan kararla yurt dışına ihraç etmeyi planladıklarını kaydeden Karadeli, "15 yıllık bir şirketiz. Türkiye'nin ilk 5'in içerisine giren bir tesisimiz var. Tesisimizde bütün Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak dekorasyon ürünleri, yalıtım ürünleri üretiriz. Sadece strafor bazlı ürünler üretmekte kalmayız, yapı kimyasalları da üretiriz. Hatta yapı kimyasallarında dünya devleri olarak bilinen markalarla neredeyse yarışacak kadar ürün kapasitemiz ve çeşitliliğimiz vardır. Şirketimizin geçmişi 15 yıldır ama üretim açısından hemen hemen 10 yıllık bir tecrübemiz var. Bunu da ihracat olarak gerçekleştiriyoruz. 3 yıldır kapasitemizin bir kısmını ihracata ayırdık. Bu sene arkadaşlarla yönetimde aldığımız karar en az yüzde 50'si kadar yurt dışına ihraç etmeyi düşünüyoruz. İnşallah bunu da Kayserimizin katma değeri olarak ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

"Hiç kar etmeyelim, 2019'u ekonomik seferberlik ilan edelim"

Geride kalan 2018 yılının ekonomik anlamda sıkıntılı geçtiğini, 2020 yılını kaybetmemek için 2019'da ekonomik seferberlik ilan edilmesi gerektiğinin altını çizen Karadeli, bankaların da buna katkı sağlaması gerektiğini belirtti. Karadeli, "2018 yılı malum hepimizi sıkıntıya sokan, üzen gelişmelerle geçti. Türkiye bütün ülkeler gibi tek başına yaşamıyor dünyada. Bütün dünyada olan olaylardan etkilenen bir yapısı da var. Ancak 2018'de Türkiye'ye özel bir negatif ayrımcılıkla ekonomi daha da dalgalandı. Bunu engelleyemedik. Özellikle ham madde konusunda Türkiye'deki sanayicilerin en az yüzde 80'inin dışa bağımlılığı söz konusu. Bizim kendi hammeddelerimizin büyük bir kısmı maalesef ithaldir. İhraç yapsak bile bunun büyük bir kısmını maalesef ithal ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın 'hammadde üretin' uyarısının ne anlama geldiğini 2018'de yaşayarak gördük. Çünkü etkilenmeye çok açık olduk. Sadece ekonomide değil sanayide de dışa bağımlılığımız söz konusu. bunu içeri almaya çalışacağız. Bizim gibi firmalar inşallah önümüz açılırsa, hiç değilse ihracat gücümüzü artırırsak verdiğimiz paranın bir kısmını geri alma peşindeyiz. Biliyorsunuz döviz kurlarının ikiye katlaması, hatta ikiye katlamanın da ötesinde verdiği psikolojik yansımayla 3-4'e katlayacak gibi bir takım provokatörlerin de etkisiyle normalinde 2'ye katlanan bu kurlar hissedilme açısından 4'e katlandı. İnsanlar iş yapamaz oldu, fabrikaların yüzde 80'i durdu. 2018'in acısı belki 2019'da da sürecek. İzlediğimiz kadarıyla hükümet bunu öngördüğü için yaraları sarma adına ciddi bir şeyler yapıyor. İstemediğimiz şeyler de oluyor elbette ama 2019'un içerisinde biz bu yaraların kısmi sarılacağını, 2019'un ikinci yarısında da bu resesyondan çıkacağımızı en azından son çeyreğinde nefes alacağımızı umuyoruz. Ancak burada çok dikkatli bir süreç yönetmemiz gerekiyor. Paramız kadar iş yapmayı kaçırdık. Artık Türkiye parası kadar iş yapmıyor. Ama hiç değilse devlet tedbirlerle, gerek SGK gerekse enerji tedbirleriyle yaşayarak göreceğiz. Bunun da devamını bekliyoruz. Bankaların yaşanan bu sıkıntı içerisinde ellerini taşın altına koymalarını istiyoruz. Bankaların tamamı, sıkıntının devlet tarafından karşılanmasını bekliyor. Akla ziyan karları var. Tabi ki edecekler, neticede onlar da ticari bir müessese. Ama böyle olağanüstü hal zamanlarında iyi niyetli olan tüccarlara sıcak yaklaşımlar sergilemeleri gerekiyor. Bunu özellikle rica ediyoruz. Yüzde 45'lere varan faiz oranlarıyla bir müessese ne kazanabilir? Biz ticaret yapmaktan, üretim yapmaktan korkmuyoruz. Gerek bilgi birikimimiz, gerek aktivasyonumuz buna izin verir. Biz birlikte hareket edelim, finans dünyası bizden ayrı olamaz. Biz de onlardan ayrılamayız. Birlikte hareket edip, birlikte bu ülkeyi kalkındıralım. Eğer 2019'da 2018'in yansımaları frenlenerek, çözüm bulunarak gidilmezse 2019'u kaybetmekle kalmayız, 2020'yi de kaybederiz. Dolayısıyla bankalar da biraz az kar etsinler, biz de az kar edelim. Hatta, hiç kar etmeyelim 2019'u ekonomik seferberlik ilan edelim. Kimse kar etmemeyi alnına alsın, iş yapsın, 2020'den sonra kazanalım" diye konuştu. Kendi kervanımızı rayında götürüyoruz"

Sektörde hatırı sayılır konumlarının bulunduğunu dile getiren Karadeli, "Yerimiz, yurdumuz gayet iyi. Kapasitemiz çok üstün, yeni makine parkurumuz var, gelişmek üzereyiz. Çünkü satış ekibimizin çok yoğun talebi var, ihracat konusunda çok ısrarlılar. Bu da bize keyif ve mutluluk veriyor. Aynı şekilde yapı kimyasallar bölümümüz de var, yurt dışında da yatırımlarımız var ayrıca. Biz, kendi kervanımızı kendi rayında götürüyoruz. 2019 açısından sadece ihracatta büyümenin hedeflerini yapıyoruz. 2019 yılında sadece üretim açısından büyümeyi ve ihracatı büyüteceğiz. 2019'un ikinci yarısını görerek yürümek istiyoruz" dedi.

Tesisleri hakkında da bilgiler veren Stroton Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeli, 20 bin metrekare üzerine kurulu tesislerinde 120'ye yakın personel çalıştığını, bütün grup olarak da çalışan sayılarının 900'e kadar ulaştığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA