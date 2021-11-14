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Strongman Dünya Serisi Finalleri'nin Şampiyonu Kelvin de Ruiter oldu

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Strongman Dünya Serisi Finalleri'nin Şampiyonu Kelvin de Ruiter oldu

Tüm dünyada ilgiyle izlenen MLO Strongman Champions League Dünya Serisi Finalleri'nin birincisi Hollanda'dan Kelvin de Ruiter oldu.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Tüm dünyada ilgiyle izlenen MLO Strongman Champions League Dünya Serisi Finalleri'nin birincisi Hollanda'dan Kelvin de Ruiter oldu. Alanya'nın ev sahipliğinde 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışın son günü İskele Şelale Meydanı'nda yapıldı.

Sporcular ikinci günde 14 tonluk tır çekme, deathlift araç kaldırma ve kum torbaları yükleme kategorilerinde mücadele etti.

Dünyanın en güçlü adamı Hollanda'dan katılan Kelvin de Ruiter oldu. İkinci Letonya'dan katılan Ivars Smaukstelıs ve üçüncü Finlandiya'dan katılan Mika Törrö oldu. Dereceye giren sporculara kupalarını Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Strongman Türkiye Direktörü Şükrü Cimrin verdi

(Rıza Yanık/İHA)

Strongman Dünya Serisi Finalleri'nin Şampiyonu Kelvin de Ruiter oldu

Strongman Dünya Serisi Finalleri'nin Şampiyonu Kelvin de Ruiter oldu

Strongman Dünya Serisi Finalleri'nin Şampiyonu Kelvin de Ruiter oldu

Strongman Dünya Serisi Finalleri'nin Şampiyonu Kelvin de Ruiter oldu

Strongman Dünya Serisi Finalleri'nin Şampiyonu Kelvin de Ruiter oldu

Strongman Dünya Serisi Finalleri'nin Şampiyonu Kelvin de Ruiter oldu

Strongman Dünya Serisi Finalleri'nin Şampiyonu Kelvin de Ruiter oldu

Strongman Dünya Serisi Finalleri'nin Şampiyonu Kelvin de Ruiter oldu

Strongman Dünya Serisi Finalleri'nin Şampiyonu Kelvin de Ruiter oldu

Strongman Dünya Serisi Finalleri'nin Şampiyonu Kelvin de Ruiter oldu

Strongman Dünya Serisi Finalleri'nin Şampiyonu Kelvin de Ruiter oldu

Strongman Dünya Serisi Finalleri'nin Şampiyonu Kelvin de Ruiter oldu

Strongman Dünya Serisi Finalleri'nin Şampiyonu Kelvin de Ruiter oldu

Strongman Dünya Serisi Finalleri'nin Şampiyonu Kelvin de Ruiter oldu

Strongman Dünya Serisi Finalleri'nin Şampiyonu Kelvin de Ruiter oldu

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