Stronghold: Warlords sistem gereksinimleri açıklandı! Stronghold: Warlords PC'ye geldi

Steam'de dün itibarıyla kullanıma açılan oyun, 16 Mart'a kadar Steam üzerinden %10 indirimle satışa sunuluyor. Oyunun Steam üzerindeki fiyatları ise şu şekilde; Standart Sürüm 89 TL, Özel Sürüm 112 TL.Ayrıca özel sürümde Stronghold HD, serinin bestecisi Robert L. Euvione'dan yepyeni bir müzik albümü, özel görseller içeren dijital çizim kitabı ve uzun metrajlı yapım belgesi bulunuyor.

STRONGHOLD: WARLORDS HİKAYESİ

Stronghold tarihinde ilk defa saflarına katabileceğin, yükseltebileceğin ve savaş meydanlarında yönetebileceğin yapay zekâ kontrolündeki "savaş beyleri" Stronghold: Warlords ile karşında! Komutan altındaki her savaş beyi; kendine has avantajlar, özellikler ve yükseltilebilir yetenekler ile stratejik gücüne güç katacak. Endüstrine değer katmak, sınırlarını güçlendirmek, etkili silahlar dövmek veya rakiplerine turan taktiğiyle zor anlar yaşatmak için savaş beylerini görevlendir. Her mücadele görevinde, çarpışmada ve çok oyunculu savaşta yönetecek yeni savaş beyleri keşfederek her oynayışında yeni bir Stronghold deneyimi yaşayacaksın.

Firefly Studios'un gerçek zamanlı strateji oyunu serisinin yeni oyunu Stronghold: Warlords, Doğu Asya'nın kale ekonomilerini oyuncularla buluşturan ilk oyun. Oyuncular, Japon kaleleri ve güçlendirilmiş Çin şehirlerini kuşatmak için Moğol ordularını, imparatorluk savaşçılarını ve klanlarda yetişen samurayları kontrol eder. Yeni barutlu kuşatma silahları ve klasik askeri birimlerle 31 farklı mücadele görevinde, çok oyunculu karşılaşmalarda, çarpışmalarda ve serbest inşa modunda tarihi savaş beylerini kuşat.

- Fethettiğin savaş beylerini yöneterek daha güçlü kaleler, ordular ve beceriler aç.

- MÖ 200'lerde Çin'den başlayıp Tokugawa Shogunluğu'na ve Moğol İmparatorluğu'nun boy gösterişine kadar uzanan tarihi mücadeleleri oynayarak yaşa.

- İmparatorluk için savaşan kundakçı mızrak piyadelerinden disiplinli samuraylara, Moğol atlı okçularından ölümcül ninjalara yepyeni birimleri kontrol et.

- Barutun icadı ve hwacha ok fırlatıcı, kuşatma kulesi ve patlayıcı öküzler gibi kuşatma silahlarıyla rakiplerini yerle bir et!

- Ortaçağa ait eğlence, vergi ve işkence yöntemleriyle ister gönüllerde taht kur ister cihana korku sal ve en büyük lord sen ol!

STRONGHOLD: WARLORDS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum Sistem Gereksinimleri:

· İşletim Sistemi: Windows 7/8/10

· İşlemci: Intel i5-3330 3.0Ghz veya AMD eşdeğeri

· Bellek: 8 GB RAM

· Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 680 veya AMD Radeon HD7970 (2 GB VRAM)

· DirectX: Sürüm 9.0c

· Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

· Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

· İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

· İşlemci: Intel Core i7-3770 3.4GHz veya AMD eşdeğeri

· Bellek: 16 GB RAM

· Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 290

· DirectX: Sürüm 9.0c

· Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

· Depolama: 6 GB kullanılabilir alan