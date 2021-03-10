Stronghold: Warlords çıkış yaptı

Geliştiriciliğini ve yayıncılığını FireFly Studios'un yaptığı Stronghold: Warlords oyunu Türkçe arayüzü ve altyazı desteğiyle birlikte PC (Steam) için çıkışını gerçekleştirdi.

Oyunun Steam üzerindeki fiyatlandırmaları ise şu şekilde; Standart Sürüm 89 TL, Özel Sürüm 112 TL. Özel sürümde Stronghold HD, serinin bestecisi Robert L. Euvione'dan yepyeni bir müzik albümü, özel görseller içeren dijital çizim kitabı ve uzun metrajlı yapım belgesi bulunuyor.

Stronghold: Warlords Tanıtım Yazısı

Firefly Studios'un gerçek zamanlı strateji oyunu serisinin yeni oyunu Stronghold: Warlords, Doğu Asya'nın kale ekonomilerini oyuncularla buluşturan ilk oyun. Oyuncular, Japon kaleleri ve güçlendirilmiş Çin şehirlerini kuşatmak için Moğol ordularını, imparatorluk savaşçılarını ve klanlarda yetişen samurayları kontrol eder. Yeni barutlu kuşatma silahları ve klasik askeri birimlerle 31 farklı mücadele görevinde, çok oyunculu karşılaşmalarda, çarpışmalarda ve serbest inşa modunda tarihi savaş beylerini kuşat.

Kaynak: Playerbros