Stresten uzak kaldılar, sağlıklı yaş aldılar

18.10.2019 10:37

İZMİR'de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Keyifli Yaş Alma Kongre ve Fuarı'nda çoğunluğu 60 yaş üstü olanlar, sağlıklı yaş almanın sırlarını gençlerle paylaştı. Yüksek enerjileriyle örnek olan vatandaşlardan kimileri yüz masajı yaptırdı, kimileri zumba ve yoga etkinliklerine katıldı, kimisi de şık görüntüleriyle göz doldurdu. Yaş almış bireylerin gençlere tavsiyesi ise stresten uzak kalmaları oldu.

Bu yıl ikinci kez kapılarını açan İzmir Keyifli Yaş Alma Kongre ve Fuarı'nda yaş almış bireyler, yüksek enerjileri ve sağlıklı görüntüleriyle gençlere örnek oldu. Fuar kapsamında çoğunluğu 60 yaş üstünden oluşan vatandaşlardan kimileri yüz masajı yaptırdı, kimileri zumba ve yoga etkinliklerine katıldı, kimisi ise şık görüntüleriyle göz doldurdu. Zumba eğitmenleri eşliğinde büyük bir coşkuyla dans eden 60 yaş üstü kadınlar, çevredekilerin büyük beğenisini topladı. Sağlıklı yaşamın formüllerini gençlerle paylaşan yaş almış vatandaşlar ise bunun için stresten uzak kalmak, spor yapmak ve her ne olursa olsun mutlu olmak gerektiğini söyledi.

'AKTİF BİR ŞEKİLDE VAR OLMALIYIZ'Fuar kapsamında kurulan atölyelerde cilt bakım uzmanına yüz masajı yaptıran Saray Eşsiz (68), "Bugün fuara geldik ve enerjimiz yerine geldi. Buradaki tüm olanaklardan faydalanmak bizleri çok mutlu ediyor. Ben 68 yaşındayım ve oldukça sağlıklı olduğumu düşünüyorum. Her gün mutlaka yürüyüşümü yapıyorum, beslenmeme dikkat ediyorum. Burada da önce cilt bakımı, ardından yüz masajı yaptırdım. Kesinlikle çok rahatlatıyor ve herkese tavsiye ediyorum. Yaşlılar da hayatın her alanında aktif bir şekilde var olmalı, işte sağlıklı yaşlanmanın sırrı budur" dedi.89 YAŞINDA AMA GENÇLERE TAŞ ÇIKARTIYORFuar ziyaretçilerinden Ahmet Köseoğlu (89) ise, "Çok şükür ki herkes dinç göründüğümü söylüyor. Giyim tarzıma çok dikkat ediyorum. Her türlü sosyal etkinliğin içinde varım ve görüntümü de buna borçluyum. Yıllardır bütün fuarları hiç kaçırmadan takip ediyorum. Sağlıklı yaşlanmak isteyenler öncelikle stresten uzak dursunlar, mutlu olmayı öğrensinler. Daha sonra spor yapmak gerekiyor. Ben yıllardır hiç bırakmadan yürüyüş ve spor yapıyorum ve işte böyle dinç görünüyorum. Kuaförüm ve bu yaşta bile mesleğimi yapabiliyorum" diye konuştu.SON SES MÜZİKTE DANS ETTİLER

Fuarda gençlere çocukluğunda oynadığı oyunları anlatan Ülker Güldiker (67) ise, "Biz bu oyunları çocukken oynardık, şimdi ise onlara anlatıyorum. Hala bu oyunları hiç yorulmadan oynayabiliyorum, çünkü kendimi çok iyi hissediyorum. Aynı zamanda bugün burada en yüksek enerjimizle zumba yaptık ve birbirimize destek olduk. Önemli olan yaşlanmak değil, sağlıklı hissedebilmek. Gençlere tavsiyem, ne olursa olsun mutlu olmalarıdır, öncelikle gülmeleri ve kendilerini sevmeleridir. Bundan sonra da tabii ki sağlıklı beslenme ve spor çok önemli" dedi.

Kaynak: DHA