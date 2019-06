Stressiz çalışma kültürü için beş ipucu

"Çalışma hayatı, her şeyi dengede tutarken, üzerine bir şeyler eklemeye çalıştığımız dev bir Jenga oyunu"

Bu, çalışma kültürü üzerinde araştırmalar yapan ve işyerinde nasıl daha mutlu olabileceğimize dair podcastler yayınlayan Bruce Daisley'nin görüşü. Daisley aynı zamanda Twtter'ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika sorumlusu.

Daisley, BBC'ye çalışma hayatlarımızı nasıl daha az stresli kılabileceğimiz konusunda ipuçları verdi.

1. E-postalarınızı kapatın

İş kaynaklı stresi azaltmak için yapabileceğiniz en kolay şey e-posta uygulamanızdaki okunmamış e-posta sayısını kapatmak.

Bu, stres düzeylerimizi azaltmak için yapabileceğiniz en basit hareket.

Mesai saatleri dışında e-postalarını kontrol edenlerin yarısında, yüksek düzeyli stres işaretleri görülüyor.

Dolayısıyla bu basit hareket, yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri olabilir.

2. Öğle tatilinizi kullanın

Yapabileceğiniz en önemli ikinci değişiklik, öğle aranızı kullanmanız.

Masamızdan uzaklaşıp, belki dışarı da çıkarak kendimizi yenilememiz öyle çok devrim niteliğinde bir hareket olmayabilir, ancak ofis masasında yemek yeme alışkanlığı o kadar sık görülmeye başladı ki, stres düzeylerimizi yükseltir hale geldi.

Masanızda oturup, yüz e-posta daha var, çıkıp bir ara almak sorun olabilir diye düşündüğünüzü anlıyorum.

Ancak bilim insanlarına göre, enerjinizi yenilemenin ve işe devam etmenizin en iyi yolunun o arayı almak olduğunu söylüyor.

3. Keşiş moduna geçin

Çoğumuz, sürekli yaşanan kesintiler yüzünden, iş yapmanın daha da zorlaştığını düşünüyor.

Deep Work - Derin İş kitabının yazarı Georgetown Üniversitesi'nden Prof. Cal Newport'un öne sürdüğü fikirlerden biri, sabahları keşiş moduna geçmemiz.

Keşiş modu nedir?

Belki haftada iki kere, 90 dakika kadar blok halinde çalışabileceğiniz, sessiz, gürültüsüz, rahatsız edilmeyeceğiniz bir yerlere gitmek.

Sonra da ofise geçmek. Bunun bir diğer avantajı da trafiğin yoğun olduğu saatlerden kaçınabilmek.

4. Daha fazla sohbet edin

Birçok şirket ofiste innovasyonu, yaratıcılığı ve fikirleri geliştirebilecek yenilik arayışında.

Massachussets Teknoloji Enstitüsü'nün yaptığı ilginç bir araştırmaya göre, iş yerlerinde yaratıcılığı artırmanın en iyi yolu, sohbet miktarını da artırmak.

Araştırmacılardan Ben Waber, ofiste yaratıcılığı artırmanın en iyi yolunun, kahve makinesinin yerini değiştirmek olduğunu söylüyor.

Kahve makinesi, kettle ya da suyu farklı yerlere koyarsanız, insanlar daha fazla sohbet ediyor.

Sohbet önceki akşamki dizi, maç vb. olabilir, ama normal olarak bu sohbetler daha sonra iş konusuna dönüyor.

İnsanları daha fazla sohbet etmeye teşvik ederek, daha çok iş yapılmasını ummak garip olabilir, ancak araştırma en yaratıcı ofislerin en çok sohbet edenler olduğunu gösteriyor.

5. Bir dijital dinlenme gününüz olsun

Biliminsanları, işte yaratıcı olmanın, yeni fikirler bulmanın önündeki en büyük engelin stres olduğunu söylüyor.

Ve elimizde telefonlarımızla, geçmişe kıyasla çok daha stresliyiz.

Dolayısıyla, bir stresi azaltma yöntemi bulmak her zamankinden daha önemli. Bunun en iyi yollarından biri, iyi bir ara almak, rahatlatıcı bir haftasonu tatili geçirmek.

Haftasonu, işten uzak kalmak için kendinize bir dijital izin günü vermelisiniz.

Patronunuzu, haftasonu e-posta yollamamamaya özendirin, çünkü bu Pazartesi günü işe geri döndüklerinde çalışanların stresini artırıyor.

Stresli insanlar yaratıcı olamaz. .

6. 40 saat yeter

Günümüz dünyasında, fazla, uzun saatler çalışan insanları takdir ediyoruz.

Aslında, tüm kanıtlar bunun çok da iyi bir fikir olmayabileceğini gsteriyor.

Belki de, haftada 40 saat doğru çalışma miktarıdır.

Tatillerimizi ve akşamlarımızı enerjimizi yeniden bulmak için kullanalım ki, masamıza döndüğümüzde yaşam dolu olalım.

40 saat çalışmak büyük olasılıkla yeterli.

BBC Ideas'ın dokuz bölümlük Çağdaş Yaşamda Yol Bulmak adlı video serisinin bir bölümünden uyarlandı.

