Stresli Ortam Daha Hızlı Yaşlandırıyor

–DNA dizileri olan 'telomerlerin' bir ölçüt olarak kullanıldığı 'biyolojik yaşlanma üzerine' yapılan araştırma, stresli bir ortamda yaşamanın daha hızlı yaşlanmaya sebep olduğu sonucunu ortaya koydu.

PLoS One dergisinde bugün yayınlanan araştırmaya göre, kendi bölgelerinde yüksek suç oranı ve kirlilik gibi toplumsal sorunlar olduğunu ifade eden kişilerin telomer uzunluklarının daha kısa ve bu etkilerin kadınlar üzerinde daha belirgin olduğu belirtildi.

Araştırmada, kısa telomer uzunluğunun, yaş, cinsiyet, sosyal sınıf, sigara içme, diyet, kilo, depresyon ve formda kalma gibi telomer uzunluğu ile ilişkili olduğu bilinen diğer faktörler göz önüne alındıktan sonra dahi görüldüğü belirtildi.

Çalışma, Glasgow Üniversitesi MRC/ CSO Sosyal ve Halk Sağlığı Bilimleri Birimi'nden sosyal bilimci Prof. Anne Ellaway ile Üniversite Kanser Bilimleri Enstitüsü'ndeki Geroscientist Prof. Paul Shiels arasındaki işbirliği ile gerçekleştirildi.

Prof. Ellaway, "Araştırmamız, stresli ortam faktörlerinin hızlandırılmış yaşlanma ile ilişkili olduğunu gösterdi ve bunun etkisi kadınlarda daha belirgindi. Bunun sebebinin, kadınların yerel mahallede daha fazla zaman harcadıkları, ya da kadın ve erkeklerin stresli ortamlardaki süreçlerinin farklı şekilde gelişmesinin etkisiyle, fizyolojik tepkilerinde farklılıklara yol açabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Profesör Paul Shiels, varlıklı ve yoksul bölgeler arasında sağlık ve uzun ömürde önemli bir boşluk olduğunun zaten bilindiğini söyledi ve ekledi, "İnsanların yerel yerleşim ortamlarının sağlıklarını etkileyebileceği için, bu sağlık bölünmesinin belirleyicileri hakkında daha fazla bilgi önemlidir. Ancak, olumlu haber şu ki mahalle ortamlarının değiştirilebilir bir potansiyeli var ve dezavantajlı yerel bölgelere yönelik gelecekteki çabalar, bölgeler arası yaşlanma farkını azaltmayı sağlayabilir." - Kılınç

Kaynak: DHA