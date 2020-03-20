"Stresli insanlar ellerini yüzüne götürüyor"
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Almanya, Sağlık

"Stresli insanlar ellerini yüzüne götürüyor"

İnsanların sürekli ellerini yüzüne götürmesinin psikolojik olduğunu söyleyen Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, "Doğduğumuzdan beri ellerimizi yüzümüze götürüyoruz.

20.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:37

İnsanların sürekli ellerini yüzüne götürmesinin psikolojik olduğunu söyleyen Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, "Doğduğumuzdan beri ellerimizi yüzümüze götürüyoruz. İnsanlar özellikle stres verici bir ses duydukları ya da görüntü gördüklerinde ellerini burun, yanak ve çenelerine götürüyor" dedi.

Ellerin sık sık yüze götürülmesine yönelik birçok araştırma olduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi'nden Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, "Almanya'da yapılan bir araştırma, insanların özellikle stres verici bir ses duydukları ya da görüntü gördüklerinde ellerini burun, yanak ve çenelerine götürme sayılarının arttığını göstermektedir. Böylece kişilerin ellerini yüzlerine götürme alışkanlıkları, duygularını düzenlemelerine yardımcı oluyor şeklinde yorumlanmaktadır. Benzer bir şekilde elleri yüze götürmenin duyguları düzenlemeye çalışmakla alakalı olduğu evrimsel çalışmalarla da desteklenmiş olan bir önermedir" diye konuştu.

BU DURUMU NASIL AZALTABİLİRİZ?

Alışkanlık haline getirilen bu durumu ortadan kaldırmak için 3 yöntem olduğunu söyleyen Özçelik, "Bunlardan ilki, farkındalığımızı arttırmak. Yaptığınız eylemin farkında değilseniz, onu durdurabilmek oldukça zordur. Bu noktada bulunduğunuz ortamlarda sık sık yanınızda olan bir kişiden, sizi elinize yüzünüze götürdüğünüzde uyarmasını rica etmeniz, konuyla alakalı farkındalık kazanmanıza yardımcı olabilir. Eğer yalnız yaşıyorsanız elinize eldiven takabilirsiniz, böylece elinizi yüzünüze her götürdüğünüzde eldivenin dokusunu fark eder ve elinizi yüzünüzden çekebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"ELİNİZİ YÜZÜNÜZE GÖTÜRMENİZİ TETİKLEYEN DURUMLARI BELİRLEYİN"

Özçelik, "Bir diğer yöntem, elimizi yüzümüze götürmemizi tetikleyen durumları belirlemek. Bu tetikleyicilerin neler olduğunu bilirsek, üstesinden gelebilmek de bir o kadar rahat olacaktır. Örneğin, genellikle yorgun hissettiğimizde gözlerimizi ovuştururuz, haliyle yorgun olduğumuzda bunu yaptığımızın bilincinde olabilirsek, bu davranıştan kaçınmak daha kolay bir hal alacaktır" dedi.

Bu yöntemler yeterli olmadıysa, eller yüze götürülmek istediğinde dikkati dağıtabilecek başka bir unsur bulmak gerektiğini aktaran Özçelik, "Örneğin, elinizi yüzünüze götürme dürtünüzü fark ettiyseniz elinizle yüzünüz yerine kolunuza dokunmak bu noktada size yardımcı olabilir" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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