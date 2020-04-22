Stresi oyunla azaltın "Oyun Üçgeni" teorisini geliştiren Dr Jacqueline Harding, çocuklarla oyun oynamanın yetişkinlerin stres seviyelerini azaltabileceğini ortaya koydu.

"Oyun Üçgeni" teorisine göre çocuklarla oynamak mutluluk artırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve zihinsel dayanıklılığın artırabileceğine dair işaretler gösteriyor. Kişinin çocuğuyla oynadığı anlamlı ve keyifli oyun; beyindeki mutluluğu artıran ve çocukla bağ kurulmasını sağlayan oksitosin hormonunun salgılanmasına yardımcı oluyor.

Dr Harding, zamanımızı evde geçirdiğimiz bu dönemlerde, raporunun bir parçası olarak geliştirdiği "Karantina Sırasında Oyundan En İyi Şekilde Yararlanmak İçin İpuçları" isimli araştırmasında evlerinden çıkmayan ebeveynlere destek vermek üzere bazı ipuçları paylaşıyor.

"Herkes İçin Oyun Zamanı"ndan herkes için oyun önerileri:

1.Birlikte Zaman Geçirin:

İlk üç yaş, çocuklarla eğlenceli ve güvenli ilişkiler kurabilmek için hayati önem taşır. Çocuklar hayatlarının her alanında kendilerini güvende hissetmek isterler. "Oyun Üçlemesi" çocuklar kadar yetişkinler için de olumlu bir nöroterapi döngüsüne sahip. Beyin yenilikleri sever ve bu yenilikler beyni olumlu yönde etkiler.

Uygulama:

Oyuncakları her iki günde bir döngü şeklinde kullanmayı deneyin. Çocuğunuzun daha önce oynadığı oyuncakları yeniden keşfederken yaşadığı mutluluğu izleyin. Çocuğunuzla oyuncağın tadını çıkarmak için her gün belli bir zaman dilimi belirleyin. Konsantrasyon aktiviteleri için bu süre yaklaşık on dakika olabilir. Mümkün olduğunca yaratıcı olun, kafanızdaki engellerden kurtulun ve farklı sesler kullanarak eğlenceyi daha da arttırmak için oyuncaklara hayat verin. Bu çocuğa "Bunlarla seninle birlikte ilgileniyoruz" mesajını gönderir.

Ebeveynlere Faydası Nedir?

Bunun aynı zamanda sizleri de nasıl hissettirdiğini fark edin. Onunla oynadıkça, değişen dünya düzenindeki endişenizin azaldığını hissedeceksiniz. En verimli oyun zamanları, akışta kalıp geçen zamanın farkında olmadığınız ve hayal gücünüzü kullandığınız zamanlardır.

2. Rutin Ödüller:

Kaos dönemlerinde, insanlar hayatlarını stabil bir düzende yaşamak isterler. Yetişkinlerin de, çocukların da buna ihtiyacı vardır. Gününüze heyecan katacak bir rutin sizi gün boyunca motive edebilir.

Uygulama:

Evin belli alanları günün belli saatlerinde farklı etkinlikler için kullanılabilir. Örneğin, iki sandalyenin üzerine bir çarşaf yerleştirip bir mağara oluşturabilirsiniz. Mutfak evyesini kullanarak oynadığınız oyunlar, terapi niteliğinde bir su oyunu olabilir. Minderlerden oluşturulmuş bir engel parkuru ile koridorda egzersizler yapılabilir. Çocukların televizyon izledikleri zamanlarda ebeveynlerin onlara eşlik etmesi yararlı olacaktır. Yemek yaparkan çocuklardan alınacak küçük desteklerle birlikte keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde arkadaşlarınızla ve ailenizle görüntülü konuşmalar yapabilir, ardından banyo ve uyku ile kendinizi dinlendirebilirsiniz.

Ebeveynlere Faydası Nedir?

Bu rutinler bedeninizi sakinleştirmenize yardımcı olur. Kalp atış hızınızı düşürür ve nefesinizi rahatlatır.

3. Yakın Temas :

Sağlığımızı korumak amacıyla evde kalmamız gereken bu dönemler, aynı evi paylaştığımız ve yakın temas halinde olduğumuz kişilerle ilişkilerimizi güçlendirmemize yardımcı olur. Çocuğunuzun size güven duymasını sağlayın ve ona hayattaki bağları anlatın. Anlayamasalar bile etraflarındaki endişeyi hisseden çocuklarınıza ışık olabilirsiniz.

Uygulama :

Sizi aynı noktada birleştirecek oyuncakları seçin. Oyun oynamak, bir çocuğun öğrenebilmesi için etkili en basit yoldur ve eğitim bu yaştaki çocukların zekasını geliştirir. Çocuklarınızla kurduğunuz ilişkilerde "öğretmeye" çalışmadan, sadece ona yakın oturduğunuzdan ve yüz yüze baktığınızdan emin olun. Gülümseyin ve eğlendiğinizi mümkün olduğunca ona hissettirin. Bu, aranızda mutlu ve sağlıklı bir bağ yaratacaktır. Medyada yer alan haberlere maruz kalmamasını sağlayın. Unutmayın ki kelimeleri anlamasalar da kaygıyı hissedeceklerdir.

Ebeveynlere Faydası Nedir?

Kişi kendini mutlu hisseder ve bu da bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Ebeveynler ve çocuklar için karşılıklı kazanç durumu oluşur.

4. Göz Teması Kurmak :

Oyun oynarken kurulan göz teması, paylaştığınız mutluluğu tam anlamıyla ilişkilerin merkezine taşır. Kişilerarası nörobiyoloji tamamen 'ortak dikkat' ile ilgilidir. Göz teması çocuğunuza "Bu işte birlikteyiz" mesajını verir.

Uygulama:

Birlikte oynayabileceğiniz bir oyuncak seçin ve çocuğunuzun gözünüze baktığından emin olun. Arkadaşlarınızla ve ailenizle yaptığınız günlük görüntülü konuşmalara çocuğunuzun da katılmasını sağlayın. Onun bu tanıdık yüzlere nasıl tepki verdiğini ve gün boyunca yaptıklarını karşı tarafla nasıl paylaştığını gözlemleyin.

Ebeveynlere Faydası Nedir?

Sanal olarak bile birbirinin yüzünü görmenin ve göz teması kurmanın kişiler arasındaki bağı güçlendirdiğinden, görüntülü aramak yalnızca telefondaki sesleri duymaktan daha faydalıdır.

5. Oyun Partneri:

Herhangi bir stres durumunda önceden yaşadığınız ve keyif aldığınız anları düşünün. Eğlenceli anlar endişenizin azalmasına yardımcı olur.

Uygulama:

Size çocukluğunuzdaki bir zamanı, anıyı hatırlatan ve bunu çocuğunuzla paylaşabileceğiniz bir oyuncak (çocuğunuzun yaşına uygun) seçin. O sırada yaşadığınız eğlenceyi hatırlayın ve mutlu olun. Tüm stres duygularının kaybolmaya başladığını göreceksiniz.

Ebeveynlere Faydası Nedir ?

Bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasına destek olur.

6. Hayal gücünüzü kullanın :

Hayal kurmak yetişkinlerin ve çocukların beyin nöroplastisitesi için iyi bir araçtır.

Uygulama:

Çocuğunuzla oynayacağınız rol yapma oyunu, beyin hücrelerinin gelişimine katkı sağlar. Rol yapma amacına uygun bir oyuncak seçin, örneğin telefon yerine geçebilecek bir oyuncak. Telefonda konuşuyormuş gibi yaparken farklı sesler çıkartın ve hayal kurun. Kendinizi rahat bırakın ve oynadığınız oyunun keyfini çıkarın.

Ebeveynlere Faydası Nedir?

Bilim insanları, oyun sırasında yaşanan mutluluğun stresi azalttığını savunur.

7. Zekanızı Geliştirin:

Yaratıcı aktiviteler beynin egzersizi yapmanızı sağlar ve sizi genç tutar.

Uygulama:

Çocuğunuzla oynadığınız oyunlarda yeteri kadar eğlenemiyorsanız kendi çocukluğunuzdaki yaratıcı fikirleri düşünün.

Ebeveynlere Faydası Nedir?

Yaratıcılık yetişkin beyinlerin aktif kalmasına yardımcı olur.

8. Oyun Üçgeni:

'Oyun Üçgeni' çocuğunuzla aranızdaki bağı güçlendirmenize yardımcı olur. Bu üçgen 1. Siz 2. Çocuğunuz 3. Oyuncak olmak üzere 3 kavramdan oluşur.

Uygulama:

Çocuğunuzla paylaşabileceğiniz yaşına uygun bir oyuncak bulun. Bu oyuncak ortak bir zemin oluşturarak aranızda bir üçgen yaratacak ve birbirinize yaklaşmanızı sağlayacaktır.

Ebeveynlere Faydası Nedir?

Bu uygulama kendi çocukluğunuzda size iyi gelen zamanları hatırlatacaktır. Tüm bunlar stresi azaltmakla ilgilidir ve bu da çocuğunuzla olan ilişkiniz için iyi olabilir. Çocuğunuzla ilgi alanlarınızı paylaşmak, birbirinizin fizyolojisini yapılandırmanıza yardımcı olur.

Kaynak: Bültenler