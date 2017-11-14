Strese Karşı Kış Çayı Önerisi

Bitki çaylarının, stresle baş etme konusunda yardımcı olma özelliğinden bahseden aktar Koray Hüseyin Özkılıç, içinde zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil, kuşburnu, papatya, gülhatmi ve nar çiçeği gibi bitkilerin olduğu kış çayını önerdi.



Sonbaharla birlikte özellikle iş ve okul stresinin sebep olduğu psikolojik sıkıntılar daha çok kendini göstermeye başlarken, bu konuda doğal çözümlerin büyük katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Birçok sağlık sorunu gibi bu konuda da bitkilerin şifa verici özelliklerinden faydalanmak gerektiğini anlatan Eskişehirli aktar Koray Hüseyin Özkılıç, doğal çözüm için bitki çayları önerdi. Özkılıç, "Türk halkında zaten stres bitmez ki. Her şeyimiz stres üzerine kurulu. Ama kışın gelmesiyle birlikte sonbaharda insanlar yavaş yavaş stresli ortama doğru yaklaşırlar. Kış geldiği zamanda da ister istemez vücutta kanın hareketliliğinin yavaşlamasıyla birlikte stresli moduna geçerler. Bunu engellemenin yolları tabi ki birçok bitkisel ürünlerden geçiyor. Çinliler bu konuda bizden çok çok önde. Neler kullanılabilir konusuna gelince kantaron çayı, limon melisa, papatya, lavanta sakinleştirici dinlendirici otların başında gelir. Bunların rahatlatıcı özelliği var. Bu bahsetmiş olduğumuz otlar sakinleştirmeye yarar. Bunun yanında kışın bilhassa siyah çay tüketimi de vücudun stresini arttırmakta ve kansızlığa sebebiyet vermektedir. Bu yüzden dolayı özellikle kış çayı yerine bitkisel çaylar kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bunların başında kış çayı geliyor. Kış çayı içerisinde yine sakinleştirici olan ıhlamur vardır. Bunların yanında zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil, kuşburnu, papatya, gülhatmi ve nar çiçeği gibi bitkiler olduğu için bunlarında sakinleştirici dinlendirici özelliği vardır" ifadelerini kullandı.



Kirli hava uyku düzenini bozuyor



Hava kirliğinin sebep olduğu uyku sorunlarına da yine kış çayının çözüm olacağını belirten Özkılıç sözlerine şu şekilde devam etti;



"Kışın bilhassa insanlar uykularını alamadıklarından şikayet ederler. Bunun sebebi de şehir dışında olsa dahi fabrika bacalarından gelen dumanların, mesela şehirde doğalgaz tüketildiği için şehir kirliliği olmuyor gibi görünüyor. Ama nispeten yine de hava kirliliği meydana geldiği için yakıttan dolayı bu da ister istemez vücudun üstüne çökmekte ve böylelikle insanlar kendilerini yorgun hissetmektedir. Hava kirliliği de uykusuzluk problemini meydana getirmektedir. İnsanlar uykunun lezzetini alamamaktadır. Yani şöyle açıklayalım. Akşam saat 10 buçukta yatan adam sabahleyin saat 6'da sabah namazına zinde bir şekilde kalkması gerekirken kalkamamakta 8'de işe zor yetişmektedir. Bunun sebebi havanın kirli olmasından dolayı uykunun lezzetini alamamasıdır. Bizim söylemiş olduğumuz bitkisel çaylar otomatikman az saatte vücudu daha çok dinlendirmekte ve uyku problemini ortadan kaldırmaktadır. Yani kısacası kışın sakinleştirme için kullanılan çaylar aynı zamanda uyku problemini de ortadan kaldırmakta gribe nezleye karşı vücudun savunmasını arttırmaktadır."



Bitki çayı kaynatılmaz



Özkılıç bitki çaylarının nasıl demlenmesi gerektiğini de anlattı. Özkılıç, "Kışın siyah çay yerine bitki çayı tüketmelerini tavsiye ediyorum. Bunları demleme yöntemi de önemli. Nasıl siyah çayı kaynatmayıp demleyerek içiyorsak, bahsettiğimiz tarçından karanfile, ıhlamura, limon melisaya kadar hepsi demleyerek içilmelidir. Gün içerisinde demlediğiniz çayı akşama kadar tüketebilirsiniz. 5-6 bardak içebilirsiniz sınırlama yoktur. Vücuda zarar verecek en ufak bir şey içermez" dedi. - ESKİŞEHİR