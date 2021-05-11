Stres Nedir ve Nasıl Başa Çıkılır? Stresin Zararları ve Vücuda Etkileri

Stres, kelime anlamı olarak travma ve stres gibi etkenler sonucu metabolizmada oluşan bozukluk olarak ifade edilmektedir.

Stres, kelime anlamı olarak travma ve stres gibi etkenler sonucu metabolizmada oluşan bozukluk olarak ifade edilmektedir. Stres, bir soruna bağlı olarak kişide oluşan ruhsal gerilim olarak da açıklanabilir. Stres ile başa çıkmak için çeşitli yollar bulunmaktadır. Sıkıntılı ve stresli ortamlardan da mümkün olabildiğince uzak durmak gerekmektedir.

Stres Nedir ve Nasıl Başa Çıkılır?

Stres insanın sağlığını son derece olumsuz etkilemekte olan gerginlik halidir. Stres hem ruh üzerinde hem de beden üzerinde bazı sorunlara yol açmaktadır. Stres ile başa çıkmanın da çeşitli yolları bulunmaktadır. Stres ile başa çıkmak için uygulayabileceğiniz yöntemler ile daha sağlıklı bir şekilde yaşantınızı sürdürebilirsiniz.

Stresli ortamlardan uzak durmanız gerekmektedir.

Stresinizin geçmesi için kendinize oyalayıcı bir uğraş bulabilirsiniz.

Spor yapmak ve meditasyon yapmak da stres ile mücadele etmek için son derece etkili yöntemler arasında bulunmaktadır.

Fazla alkol ve kafein tüketiminden kaçınılmalıdır. Sakinleşmek için bitki çayları içmeyi deneyebilirsiniz.

Yaparken stres olduğunuz aktiviteleri yapmanız gerekirse kendiniz için bu olayı eğlenceli hale getirmeye çalışın.

Stres ile başa çıkmak için mizah oldukça etkili bir araçtır.

Kendinize vakit ayırmanız da stres ile başa çıkmak için gereklidir.

Olumlu düşünmeye çalışın ve olumsuz düşüncelere yer vermeyin.

Yaşadığınız ve stres olmanıza sebep olan olayları güvendiğiniz kişilerle paylaşmayı deneyebilirsiniz.

Stresli anlarınızda sizi dinlendirici etkinlikler yapmayı tercih edin.

Kendinize eğlenceli aktiviteler bulun.

Strese bağlı şikayetlerinizin uzun dönem sürmesi halinde bir uzman ile görüşebilirsiniz.

Stresin Zararları ve Vücuda Etkileri

Stresin hem vücuda hem de ruh sağlığına birçok zararı vardır. Stres kişinin kendisine zarar verirken aynı zamanda çevresindeki insanlara da yansımaktadır. Uzun süreli olarak devam eden ve kronikleşen stres birçok hastalığa da sebep olabilmektedir. Strese bağlı olarak zararlı alışkanlıkların tüketiminde de bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Kişinin yaşam kalitesini düşüren stres, ruh haline ve davranışlara da olumsuz olarak yansımaktadır.

Stres, uyku sorunlarına neden olmaktadır. Strese bağlı olarak uyuyamama problemleri görülmektedir.

Stres aynı zamanda cinsel hayatı da olumsuz yönde etkilemektedir.

Kişinin yaşadığı yoğun strese bağlı olarak sürekli bir halsizlik ve yorgunluk hissedilmektedir.

Kaslarda hissedilen ağrı ve gerginlik hissi de stresin sebep olduğu zararlar arasında bulunmaktadır.

Stres aynı zamanda kişinin yalnızlaşmasına da neden olmaktadır.

Kişinin depresif ve üzüntü halinde olması ve buna bağlı olarak yalnızlaşması da strese bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Spor ve egzersiz yapmayı bırakmak ve bunun sonucunda kilo almak stresin zararları arasında yer alır.

Strese bağlı olarak huzursuzluk duygusu da yoğun olarak yaşanmaktadır.

Mide bozukluğu ve mide ağrılarının sebebi de stres olarak bilinmektedir.

Strese bağlı olarak göğüste ağrı ve sıkışma görülebilir. Aynı zamanda yaşanılan stres sürekli olarak baş ağrılarına da sebep olabilmektedir.

Strese bağlı olarak motivasyon eksikliği ve konsantrasyon bozukluğu da çok sık görülmektedir.

Stresin etkilerinden birisi de yemek üzerinde kendisini göstermektedir. Kişiye göre değişmekte olan yemek yeme miktarı da sorunlara yol açmaktadır. Stres yaşayan bazı kişilerde çok yeme problemi görülürken bazı kişilerde ise az yeme problemi görülmektedir.

Kaynak: Hürriyet