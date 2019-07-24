Stres, ağız ve diş sağlığınızı tehdit ediyor

Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan stres, baş ağrısı, kalp hastalığı, obezite, mide sorunları, cilt hastalıkları, vücut ağrıları gibi birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Stresle birlikte bir çok insanın tütün veya alkol gibi ağız sağlığına etki eden olumsuz alışkanlıklara yöneldiğini anlatan Dt.Pertev Kökdemir, ''Tütün ve alkolün risk faktörleri ağız ve diş eti hastalıklarının oluşumunu etkileyebilir'' diyor. İnsanların stresli olduğu dönemlerde kortizol hormonunun yükseldiğini ve bununda ağız ve diş eti hastalıklarına etki edebileceğine işaret ediyor.

Stres yaşayan kişilerde gün içerisinde veya gece uyurken dişlerini gıcırdatma veya sıkmanın yanı sıra çene bölgesindeki çene eklemini etkileyen diş sıkma (bruksizm) hastalığına da sebebiyet verdiğini belirten Dt. Pertev Kökdemir,''Klinik olarak; baş ve kulak ağrısı, çiğneme esnasında eklem bölgelerinden gelen ses ve aşırı diş sıkmanın sonucunda diş yüzeylerinde aşınma ve diş kırıkları meydana gelir. Bütün bu problemler araştırıldığında streste faktörünün de önemli rol aldığı tespit edilmiştir.'' açıklamasında bulundu.

Dt.Kökdemir, ağız kuruluğunun da stresin yarattığı bir başka hastalık olduğunu belirtirken, '' Stres, ağızdaki tükürük akışı düzeyini etkileyebilir, ciddi anlamda kronik stres yaşayan kişilerde ağız kuruluğuna sebep olur. Buna bağlı olarak diş yüzeyinde çürük oluşumunu engelleyen koruyucu tabaka oluşmaz ve sonucunda yoğun diş çürükleri meydana gelir.'' dedi.

Kaynak: Bültenler