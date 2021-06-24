Streetball Turnuvası başladı
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Streetball Turnuvası başladı

Streetball Turnuvası başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Seyhan Belediyesi tarafından düzenlenen "Streetball Turnuvası" başladı.

Seyhan Belediyesi tarafından düzenlenen "Streetball Turnuvası" başladı. 12-17 yaş, 18+25 yaş ve 25 yaş ve üstü olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleştirilen turnuvaya 64 takım katıldı.

Füze Selami Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve üç gün sürecek olan Streetball Turnuvası, Tree Back Grounder ve Soylular takımının karşı karşıya geldiği açılış müsabakası ile başladı. Hava topu atışını Belediye Başkanı Akif Kemal Akay gerçekleştirdi.

Başkan Akay, "Yıllardır bu güzel şehirde pek çok sorunla karşı karşıya gelmişiz ve sorunlar birikmiş. Aslında şu anda gençlerimize çok daha güzel bir Adana sunmamız lazımdı. Ancak, biriken sorunlar nedeniyle bunu başaramadık. Önümüzdeki yıllardan umutluyuz. Bunu yapacak kişiler de, gençlerimiz olacak. Bu gençler de, zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı olmak zorundalar. Bu sağlığı sağlayacak en temel noktalardan bir tanesi spordur. Bizde bu nedenle spora çok büyük önem veriyoruz" dedi.

Streetball Turnuvası'nı organize ederek basketbol sahalarının bir ölçüde değerlendirilmesinin çabası içerisinde olduklarını belirten Başkan Akay, "Görüyoruz ki ilgi bir hayli fazla. Bunu daha ileriye götüreceğiz ve sağlıklı, başarılı sporcular yetiştirmek adına üzerimize düşen desteği vereceğiz. Umudumuz artık gençlerde, umudumuz artık sizlerde" diye konuştu.

Streetball Turnuvası'nın açılışına, meclis üyeleri, muhtarlar, spor paydaşları, amatör spor kulüplerinin başkanları, yöneticiler, antrenörler ve futbolcularının yanı sıra çok sayıda sporsever katıldı. - ADANA

Streetball Turnuvası başladı
Streetball Turnuvası başladı
Streetball Turnuvası başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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