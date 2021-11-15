Streçlemeli Kombi Rulo Balya Makinesi Çiftçilerimizin Hizmetine Sunuldu

EDİRNE (Habermetre) - Tarım ve Orman Bakanlığı ve Edirne Ziraat Odası iş birliği ile hazırlanan "Yem Bitkileri Ekilişlerinin Artırılması ve Mekanizasyonun Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında satın alınan Streçlemeli Kombi Rulo Balya Makinesi Değirmenyeni köyünde düzenlenen programla hizmete girdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, programda yaptığı konuşmada, "Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Ziraat Odamızın işbirliğinde tarımda mekanizasyon anlamında bu tarım aletini Edirneli çiftçilerimizin hizmetine sunuyoruz. Hayvancılıkta en önemli girdi maliyeti biliyorsunuz yemdir. Bu cihaz bize hayvancılıktaki en önemli girdi maliyeti olan yem grubunda maliyetleri düşürecek. Bu cihazla ucuz kaba yem ihtiyacını işleme imkanı bulunacak. Maliyetleri düşürebilmek için de tarımda mekanizasyona şiddetle ihtiyaç var. Edirne'de bu cihazı yaygınlaştırdığımız zaman çok rahat bir şekilde kaba yemi işleme imkanı bulacaklar. Bu cihazın çalışma prensibine göre yem bitkilerini topluyor rulo haline getiriyor ve içine gerekli katkı malzemelerini katarak kullanılabilir hale getiriyor. Bu cihazın güzel bir tarafı da işlemi yaparken bitkinin içine kattığı katkı malzemesi ile yemler dana çabuk fermente olarak et ve süt verimini arttırıyor. Edirne'de biz genel olarak tarım alanlarını tek ürün almak amacıyla kullanıyoruz, bu cihaz sayesinde ürünü kısa sürede toplamak suretiyle iki ürün ekerek kaba yem ihtiyacını karşılamış olacağız" dedi.

Değirmenyeni köyündeki programa Edirne Valisi Ekrem Canalp'in yanı sıra Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İl Genel Meclis Üyeleri, il ve ilçe Ziraat Odaları yetkilileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

İl genelinde meralarda otlatma baskısının azaltılması, yem bitkileri ekiminin yaygınlaşması ve hayvancılığın ihtiyaç duyduğu kaba yem temininin sağlanması amacıyla "Yem Bitkileri Ekilişlerinin Artırılması ve Mekanizasyonunun Yaygınlaştırılması" projesi İl Müdürlüğümüz tarafından 2021 yılı güz dönemi için hazırlanmış ve Bakanlığımız tarafından kabul görerek, 920. 000 TL ödenek gönderildi.

Proje kapsamında 289 üreticiye 3450 kg macar fiğ, 9225 kg İtalyan çimi, 3525 kg yem bezelyesi ve 8000 kg yulaf olmak üzere toplam 24200 kg tohum (%75'i hibeli olarak ) dağıtıldı.

Projenin mekanizasyonun yaygınlaştırılması kısmında ise Edirne Ziraat Odası İşbirliğiyle % 75 Bakanlığımız %25 Edirne Ziraat Odası Katkılı Streçlemeli Kombi Rulo Balya Makinesi alınmış olup Makinenin işletilmesi yapılan protokol ile Edirne Ziraat odasına devredilerek üreticilerimizin hizmetine sunuldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet