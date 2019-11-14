Streç filmle sarılıp eziyet edilen engelli gencin annesi isyan etti

14.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:18

İZMİR'in Konak ilçesinde, iş arkadaşları tarafından streç filmle sarıldıktan sonra tekme-tokat dövülen, üzerine su dökülüp, cinsel tacizde bulunulan yüzde 50 engelli A.H.'nin (18) annesi Tuna A., suçluların cezalandırılmasını isteyerek, "Görüntüleri izlediğimizden beri kendimize gelemedik" dedi.

?Olay, mart ayında Konak'ta dalgıç pompa üreten bir iş yerinde meydana geldi. Yüzde 50 engelli olan şirket çalışanı A.H., iş arkadaşları N.S. ve F.K. tarafından streç filmle sarıldı. Tüm vücudunu sardıktan sonra A.H.'yi yere yatıran iş arkadaşları, engelli gence sopa, tekme ve tokat vurdu. N.S ve F.K, A.H.'nin üzerine su döküp cinsel tacizde bulundu. Yaşanan olayı başka bir çalışan telefonla kaydetti. Görüntülerde N.S. ve F.K.'nın, engelli gencin vücudunu sardıktan sonra yere yatırıp, dövdüğü görüldü. A.H.'nin bu sırada 'Durun abi yapmayın' demesine rağmen iş arkadaşlarının dinlememesi de kamera kayıtlarında yer aldı. A.H.'nin üzerine su dökülüp, cinsel tacizde bulunulduğu da yine kameraya yansıdı.

WHATSAPP GRUBU ELE VERDİA.H.'ye yapılan eziyeti telefonla kaydeden A.S., videoyu A.H.'nin de yer aldığı WhatsApp grubunda paylaştı. Videoyu izleyen A.H.'nin eşi R.H., savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine ifadeleri alınan N.S. ve F.K., 'şaka' yaptıklarını söyledi. N.S.'nin ifadesinde, A.H. ile kardeş gibi olduklarını ve 'şakalaşma' görüntülerini de A.H.'nin isteği ile WhatsApp grubuna attıklarını söylediği belirtildi. F.K.'nın ifadesinde de olayı 'şaka' olarak anlattığı öğrenildi. Sanıklar, 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.'ADALET İSTİYORUZ'A.H.'nin, eşinden boşandıktan sonra birlikte yaşamayı sürdürdüğü annesi Tuna A. (53), oğluna eziyet edenlerin cezalandırılmasını istedi. Görüntüleri seyrettiğinde bayıldığını söyleyen Tuna A, "Oğlum işten geldikten sonra beslediği kuşların yanına gitti. Telefonunu evde bırakmıştı. O sırada eşi de telefona gelen mesaja baktı ve o görüntüleri gördü. Bana gösterdiğinde, ben yere düşüp bayıldım. Eşim hemen polisi arayıp ihbar etti. Oğluma eziyet eden adamlar yalnızca 4 ay tutuklu kaldı. Bir anne baba olarak kendimize gelemedik. Çok kötü durumdayız. Geceleri uyku uyuyamaz hale geldim. Eşinin durumu da hiç iyi değil. Olay medyaya yansıdıktan sonra oğlum içine kapandı. Hiçbir yerde çalışamaz oldu" ifadelerini kullandı.'BİZE GÜNAH DEĞİL Mİ'?Yaşanan olayın ilk olmadığını iddia eden anne Tuna A., "İş yerinden hiç kimse bizimle irtibata geçmedi. Kameralardan sorumlu müdür, yapılanları hiç görmediğini söylüyor. Benim çocuğum engelli. Günah değil mi bize? Oğluma bunları yapanların en ağır cezayı almasını istiyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla daha başka eziyetler de yapılmış" diye konuştu.

Ailenin avukatı Oğuzhan Bizlevelci ise, "Müvekkilimin eziyet ve istismara uğradığı oldukça açık. Gereken savunmayı daha önce yapmamıza rağmen tahliye kararı verilmişti. Karşı tarafın hiçbir şekilde pişmanlık duymadığını görüyoruz. Olayın şaka olmadığı videolarda görülüyor. İlk duruşmada adaletin sağlanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA