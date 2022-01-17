STRAZBURG - Sassoli için Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda anma töreni
Liderlerin gelişi Hatıra fotoğrafı çektirilmesi Anma defterinin imzalanması STRAZBURG (AA) Tedavi gördüğü hastanede 11 Ocak'ta hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli için AP Genel Kurulunda anma töreni düzenlendi.
Liderlerin gelişi
Hatıra fotoğrafı çektirilmesi
Anma defterinin imzalanması STRAZBURG (AA) Tedavi gördüğü hastanede 11 Ocak'ta hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli için AP Genel Kurulunda anma töreni düzenlendi.