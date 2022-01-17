STRAZBURG - Sassoli için Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda anma töreni - Haberler
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STRAZBURG - Sassoli için Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda anma töreni

AA - Haberler | Güncel

Liderlerin gelişi Hatıra fotoğrafı çektirilmesi Anma defterinin imzalanması STRAZBURG (AA) Tedavi gördüğü hastanede 11 Ocak'ta hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli için AP Genel Kurulunda anma töreni düzenlendi.

Liderlerin gelişi

Hatıra fotoğrafı çektirilmesi

Anma defterinin imzalanması STRAZBURG (AA) Tedavi gördüğü hastanede 11 Ocak'ta hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli için AP Genel Kurulunda anma töreni düzenlendi.

STRAZBURG - Sassoli için Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda anma töreni

STRAZBURG - Sassoli için Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda anma töreni

STRAZBURG - Sassoli için Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda anma töreni

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AA - Son Dakika Haberleri

Avrupa Parlamentosu, Ocak, Güncel, Haber

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