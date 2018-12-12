Strazburg'daki Silahlı Saldırı: Ölü Sayısı 2'ye Çıktı (2)

– Fransa'nın Almanya sınırındaki Strazburg şehir merkezinde bir kişinin etrafa rastgele ateş etmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırgan olaydan sonra kaçarken, Strazburg polisi de geniş çaplı araştırma başlattı. Vali, olay nedeniyle şehir sakinlerinin evlerinde kalmalarını istedi.

Öte yandan, saldırganın, polisin 'terör' listesinde yer alan bir isim olduğu belirtildi.