Strazburg'da Polis 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Silahlı Saldırganı Arıyor

Strazburg'da Polis 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Silahlı Saldırganı Arıyor

Fransa İçişleri Bakanı, Almanya sınırındaki Strazburg şehir merkezindeki silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğünü; 12 kişinin de yaralandığını söyledi.

Strazburg'da Polis 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Silahlı Saldırganı Arıyor

Fransa İçişleri Bakanı, Almanya sınırındaki Strazburg şehir merkezindeki silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğünü; 12 kişinin de yaralandığını söyledi.  Noel için kurulan çarşı yakınlarında düzenlenen saldırıda failin kimliğinin bilindiği, arama çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.

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