Strazburg'da Polis 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Silahlı Saldırganı Arıyor
Fransa İçişleri Bakanı, Almanya sınırındaki Strazburg şehir merkezindeki silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğünü; 12 kişinin de yaralandığını söyledi.
Fransa İçişleri Bakanı, Almanya sınırındaki Strazburg şehir merkezindeki silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğünü; 12 kişinin de yaralandığını söyledi. Noel için kurulan çarşı yakınlarında düzenlenen saldırıda failin kimliğinin bilindiği, arama çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.