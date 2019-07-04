(STRAZBURG)- Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyor
(STRAZBURG)- Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyorSTRAZBURG - Avrupa Birliği üyesi 28 ülkede yapılan seçimler sonrası, Fransa'nın Strazburg şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyor.
(STRAZBURG)- Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyor
STRAZBURG - Avrupa Birliği üyesi 28 ülkede yapılan seçimler sonrası, Fransa'nın Strazburg şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyor.
Kaynak: İHA
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