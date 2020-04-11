Stratonikeia meydanında "Cumhuriyet'in 10. Yıl Anıtı" sergileniyor UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı çalışmalarında bulunan ve korumaya alınan Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamaları anıtı, 87 yıl sonra köy meydanında sergileniyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı çalışmalarında bulunan ve korumaya alınan Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamaları anıtı, 87 yıl sonra köy meydanında sergileniyor.

Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de önemini sürdürdüren ve dünyanın en büyük mermer kenti olan Stratonikeia Antik Kenti 3 bin yıllık tarihi kalıntılarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin gezi rotasında yer alıyor.

Ziyaretçilerin, tarihi hamamlar, şehir caddeleri, tiyatro, tarihi cami gibi eserleri görebildiği "Gladyatörler Şehri" olarak ünlenen antik kentin meydanında ise Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamaları anıtı ziyaretçilerini karşılıyor.

Antik Kent Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, antik kentin birçok dönemde önemli yere sahip, dünyanın en büyük mermer kenti olduğunu söyledi.

Kentte yapılan kazı çalışmalarında her yıl önemli verilere ulaştıklarını vurgulayan Söğüt, bir benzeri olmayan Stratonikeia'nın yaşayan bir arkeoloji kenti olduğunu dile getirdi.

Söğüt şöyle devam etti:

"Antik dönemden günümüze yapıların bir bütün olarak korunduğu başka bir kent bulunmuyor. Stratonikeia'da sütunlu cadde, hamam, tiyatro, tapınak, tarihi evler, cami ve çeşmeler gibi yapılar bulunuyor. Köy meydanlarının kazı ve restorasyonu yapıldı. Çok sayıda eser gün yüzüne çıkarıldı. Stratonikeia'da korunan eserlerden birisi de Cumhuriyet'in onuncu yılında, o zamanın köy meydanına dikilmiş olan anıt. Stratonikeia'daki çalışmalar esnasında, daha önce köy meydanına dikilmiş olan Onuncu Yıl Anıtı'nı bulduk. Cumhuriyet'in onuncu yılı kutlamalarında buna benzer anıtlardan tüm merkezi yerleşimlerin meydanlarına dikilmiş ve 29 Ekim 1933 tarihinde açılışı yapılmıştı. Ancak şimdi bunlardan bilinen örnek sayısı çok az. Anıtı, kentte çalışma yaparken bulduk. 87 yıl sonra korumaya aldık. Köy meydanının girişinde sergilemeye başladık."

Kentin şu an ziyarete kapalı olduğunu hatırlatan Söğüt, "Bu dönemde evde kalmamız şart. Tekrar çalışmaya başladığımızda, farklı dönemlerden anıtları bulmaya ve uygun yerde sergilemeye, antik dönemden günümüze eserleri bir elin parmakları gibi korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA