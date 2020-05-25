Stratonikeia Antik Kenti'nde "koronavirüs" sessizliği
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Stratonikeia Antik Kenti'nde "koronavirüs" sessizliği

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

25.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:16

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de önemini sürdürdüren Stratonikeia, 3 bin yıllık tarihi kalıntılarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin gezi rotasında yer alıyor.

Ziyaretçilerin, tarihi hamamlar, şehir caddeleri, tiyatro, tarihi Şaban Ağa Camisi gibi eserleri görebildiği, "Gladyatörler Şehri" olarak ünlenen antik kente, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretçi kabul edilmiyor.

En sessiz günlerini yaşayan antik kentte, haziranda kazı çalışmalarının başlatılması planlanıyor.

Antik Kent Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, Stratonikeia'nın dünyanın en büyük mermer kenti olduğunu söyledi.

Kentte yapılan kazı çalışmalarında her yıl önemli verilere ulaştıklarını vurgulayan Söğüt, bir benzeri bulunmayan Stratonikeia'nın "yaşayan bir arkeoloji kenti" olduğunu dile getirdi.

Antik kentte Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerin alındığını belirten Söğüt, Stratonikeia ve Lagina'daki kapalı tarihi yapılar, kazı evi, Selçuk Hamamı, Şaban Ağa Camisi ile köy meydanı yapıları ve kazı ekibinin kullandığı tüm alanların periyodik olarak dezenfekte edildiğini kaydetti.

Stratonikeia Antik Kenti'nde 'koronavirüs' sessizliği

Kaynak: AA

Manşet

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