Stratera Games çıkartacağı oyunları duyurdu!
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Stratera Games çıkartacağı oyunları duyurdu!

27.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:20
Stratera Games çıkartacağı oyunları duyurdu!

Yeni oyunlar geliyor...

League of Legends sunumlarıyla tanıdığımız espor sunucusu , Stratera Games'in çıkaracağı oyunları yaptığı paylaşımla duyurdu! Dora Özsoy stüdyo olarak çıkaracakları oyunları "ilk sızıntımız" başlığıyla .

Hazır Stratera Games olarak "ilk sızıntımız" yaşanmışken biraz bilgi vereyim. Sıradaki 3 oyunumuz (muhtemelen, sırasıyla)

Arcade Runner: Tarihi öğeler içeren kısa eğlence oyunu

2D RPG: Korsanlı oyun

Voxel/ Casual: Flash tarzı savunma

Stüdyo geçtiğimiz günlerde oyun camiasında çıkan "Erzurum" olayıyla alakalı da bir paylaşım yapmayı eksik etmemişti.

Stüdyonun oyunların devamı aşamasında yaptığı güncellemeleri ve duyuruları takip etmek için .

Playerbros olarak çıkacak oyunları merakla bekliyor ve oyunların haberlerini yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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