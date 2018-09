Stratejist Bannon: Egemenlik Devrimi İtalya'dan Başlayabilir

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Mayıs ayında yapılacak seçimleri öncesi Avrupa Birliği ülkelerindeki sağ-popülist partileri bir araya getirmek üzere bir hareket kuran ABD Başkanı Donald Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon, "Burada egemenlik devrimi İtalya'dan başlayabilir," dedi.

Steve Bannon, Roma'da 21 yıldır sağ kesimin düzenlediği ve adını Michael Ende'nin "Bitmeyecek Öykü" romanındaki çocuk kahramandan alan "ATREJU" adlı etkinliğe katıldı.

"Avrupa, Avrupa'ya karşı" temalı etkinlikte uzun bir konuşma yapan Bannon'u yerli ve yabancı 100'ün üzerinde gazeteci takip etti ve konuşması sık sık alkış aldı. Bannon salona, çok sayıda özel koruma ve polis eşliğinde girdi. 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ın kampanya yöneticisi olan Bannon, sahnede, "Tüm popülistler, birleşin, elitlere karşı devrim yapın! Bundan sonra gerçek elitler, Trump gibi, sizin gibi vatanseverler olacak," çağrısı yaptı.

Avrupa'daki, sistem karşıtı sağ-popülistlerin yükselişiyle siyasi dengelerin değişmesinde rol almayı kendine görev edinen Bannon, bu aybaşında, İtalya'da bu eğilimdeki koalisyon hükümetinin etkin parçası olan Lig partisini hareketine katmıştı.

Hareketin ilk önemli üyesi olan aşırı sağdaki Lig'in lideri Matteo Salvini, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olmasının yanı sıra, sistem karşıtı 5 Yıldız'la kurdukları hükümetteki etkinliğinden dolayı "gölge başbakan" olarak anılıyor. Bannon, kıtadaki "sistem karşıtlığının öncüsü" olarak addettiği İtalya modeline verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

Mart ayındaki seçimlerden önce ve sonra bu ülkeye sık sık gelmiş olan Bannon, bir diğer sağ parti olan, 41 yaşındaki kadın siyasetçi Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya'nın Kardeşleri'nin (Fratelli D'Italia) de The Movement'e katılmakta olduğunu duyurdu.

İtalya'nın Kardeşleri, Benito Mussolini'nin ideallerine bağlı olması bakımından sıklıkla "faşist" bir parti olarak adlandırılıyor. Il Fatto Quotidiano, Bannon'un Avrupa seçimlerinde "kara bir dalga" yaratmayı hedeflediğini öne sürerken, Bannon, "İtalya şu an siyasi evrenin merkezinde ve bizim siyasi laboratuarımız olacak. Egemenlik devrimi burada başlayabilir," dedi. 2019'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin, hiç görülmediği kadar önemli olacağını öne süren Bannon, "Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinde Trump'ın zaferinin ardından, Avrupa'ya odaklanıp, mayıs ayındaki AP seçimlerinin kazanılmasını sağlayacağım. Sizin seçimleri kazanmanız için gerekli olan tüm teknik desteği vereceğiz; veri analizi, anketler…" dedi.

Bannon, artık İtalya'ya kimsenin ne yapması gerektiğini buyuramayacağını söyledi ve ekledi, "Brüksel sizden korkuyor. Buraya, yalnız olmadığınızı söylemeye geldim. Size özgürlüğünüzü geri kazandıracağız. Siz ne yapmanız gerektiğini gayet iyi biliyorsunuz". Popülizmin artmasında, 2008 küresel ekonomik krizin ardından kimsenin bunun bedelini ödememesinin yattığını savunan Bannon, "Kolay para, zorda olan vatandaşlar yerine, bankalara hediye edildi. Davos'taki partinin (Dünya Ekonomik Forumu) sonu geldi, size garanti veririm, 2008'deki krizi bir pazar pikniği zannedeceğimiz kadar büyük ve yeni bir finansal kriz hazırlıyorlar. Bakın, ABD'nin sadece yedi trilyon dolar harcadığı, felaketler ve onlarca zombi devlet yarattıkları Ortadoğu'yu ne hale getirdiler" dedi. Bannon, Brexit, Trump'ın seçilmesi ve İtalya'da sağ-popülistleri iktidara taşıyan mart seçimlerinin birbiriyle bağlantılı şeyler olduğunu da ekledi.

Bunların yanı sıra; Steve Bannon'un İtalya ve Avrupa'daki girişimleri, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani'yi kızdırdı.

Silvio Berlusconi'nin liderliğindeki Forza Italia'nın (Haydi İtalya) başkan yardımcılığını da yürüten Tajani, "Bir ABD'li gelip burada bize ne yapmamız gerektiğini söyleyemez," açıklamasını yaptı.

Tajani, programda yer almasına rağmen Bannon'un katıldığı ATREJU etkinliğine sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, gelmedi.

Il Messaggero gazetesine bir söyleşi veren Steve Bannon, The Movement'ın bir siyasi parti olmadığını, bir kulüp ya da dernek gibi olduğunu, çatısında birleşen partilere teknik ve danışmanlık hizmeti vereceklerini belirtti. Bannon, Avrupa seçimleri öncesi İtalya, İspanya, Avusturya, Fransa, Almanya ve Macaristan'daki sağ-popülist partileri çatısı altında toplamayı hedeflediği The Movement'ın dört temel ilkesini ise şöyle açıkladı: devletlere daha fazla egemenlik, sınırlara geri dönmek, göç akınını kısıtlamak ve radikal İslam'ı yenmek. Hareketine katılan İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin, Kuzey Afrika'dan deniz yoluyla gelen göçmenlere kapıları kapatma politikasını da öven 64 yaşındaki stratejist, "Salvini, küresel ve sembol bir lider. Avrupa seçimlerinde göç meselesi esas olacak: göçmen taşıyan gemileri geri gönderirsen, egemenliğini geri kazanırsın," dedi. Liderliğini Marine Le Pen'in yürüttüğü Fransa'daki Ulusal Birlik Partisi'nin de yakında The Movement'a katılacağı belirtiliyor. (Fotoğraflı) - Roma